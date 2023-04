Ha llegado el turno del socio

El año que viene el Barça jugará en el Estadio de Montjuic. Parece que ya no hay vuelta atrás y es la mejor solución si el Barça quiere ser competitivo los próximos años. No hay más. En el fútbol actual quien más dinero tiene es quien más opciones de éxito puede alcanzar. Es verdad que la pasta no garantiza los títulos y el PSG es un claro ejemplo de ello, pero sin poder fichar a estrellas y futbolistas diferenciales, difícilmente se podrá competir por la Champions. Digo esto porque si no se realizar una intensa remodelación del Camp Nou, el Barça no podrá tener nuevos ingresos y más tarde que pronto dejará de ser un club competitivo. De hecho, ya va tarde. Muy tarde.

Los principales equipos europeos y buena parte de los españoles tienes estadios nuevos o más modernos que el del Barça. Sea por negligencia de los gestores, por trabas administrativas o por manera de ser de los culés y los catalanes, pero vamos con un retraso inadmisible respecto a los principales rivales, Real Madrid, obviamente, incluido. Así que la próxima temporada toca arremangarse, comprar una mochila y una cantimplora y afrontar cada semana la subida a la montaña de Montjuic como si de una excursión se tratara. Ha llegado pues, el turno de demostrar que el socio del Barça está comprometido con la entidad.

Es verdad que la situación económica no es buena, que muchas familias pasan dificultades para llegar a final de mes y que no es lo mismo pasear por la Diagonal hasta llegar al Camp Nou que trasladarse a Montjuic, pero no queda otra. Esperemos que los transportes públicos estén a la altura y que se pacte con el ayuntamiento todo lo que se necesita para movilizar casi 50.000 culés cada día de partido. No será lo mismo, pero sería bueno que los socios no renuncien a su cuota por comodidad. Es el momento del socio. El momento de ser generoso con la entidad al margen del presidente de turno. Los que puedan permitirse pagar su asiento piensen en el Barça y demuestren su compromiso. Al socio no se le puede engañar, pero el socio no puede fallar en los momentos complicados. La historia demuestra que hasta la fecha nunca lo ha hecho. Toca sacrificarse un poco. Esperemos que no sean muchos años…

Mujeres de éxito en el palco

Hace una semana se celebró en el hotel Sant Pere del Bosc de Lloret el denominado ‘Suquet de dones’. Una comida que reunió a más de 300 mujeres líderes en el ámbito empresarial, cultural, político o científico. La recaudación fue destinada al proyecto Reto 8M de la Fundación Eurofirms que ayuda a incorporar a mujeres con discapacidad al mercado laboral. Fue un éxito absoluto. Algunas de las presentes, entre las que se encontraban Maria Eugènia Gay, Cristina Cabañas o Anna Bosch fueron invitadas al palco del FC Barcelona para presencia el encuentro del Barça femenino contra la Roma.

El buen gusto de Mateo Alemany

En el restaurante La Bonaigua de Sant Just es habitual encontrarte a Carlos Latre, a los Estopa, a la familia Piqué o a diversos futbolistas del Barça. Su chef, Víctor Pardo, pudo ser futbolista, pero una lesión le apartó de los terrenos de juego. A cambio y tras trabajar con los mejores cocineros regresó al negocio familiar convirtiéndolo en un restaurante de referencia. Esta semana han reinaugurado el local y celebrado su 32 aniversario. Entre los asistentes estaba Mateo Alemany, Enric Masip, Alejandro Echevarría o el especialista en gastronomía y muy culé, Josep Maria Sancliments.