Las mejores imágenes del clásico Barcelona - Real Madrid femenino / Valentí Enrich

En Inglaterra, y también en más países, algunos llaman a la Liga F ‘Farmers League’. Lo que es lo mismo, en español, que una ‘Liga de granjeras’. Un tono despectivo para ilustrar, metafóricamente, cómo se ve desde fuera el fútbol femenino de aquí. Aunque la gran mayoría de personas que utilizan este término no lo sigan.

Ayer explicaba mi compañero Ferran Correas en estas páginas que las capitanas del Barça habían trasladado a Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F, su preocupación por la falta de competitividad del campeonato y su deseo de que el resto de clubes apuesten por el fútbol femenino y destinen más dinero a sus equipos para que la competición tenga mayor nivel. Una Liga más potente y que despierte mayor interés.

También habló, mi compañero, de una “envidia sana” de lo que pasa en Inglaterra, con muchos partidos en grandes estadios y con más de 20.000 espectadores en las gradas, algo que pasa aquí en contadas ocasiones.

Sin embargo, aquí estamos confundiendo el tocino con la velocidad. Si en la Women’s Super League británica, y en el resto de competiciones de allí, se está logrando crear este ambiente en los partidos no es porque la liga inglesa sea más competitiva que la española. Porque no lo es y solo hace falta seguirla un poco y ver un partido del Manchester United o del Arsenal. Si no, ¿por qué el Chelsea fue el único equipo inglés en la fase de grupos de la Champions?

Muchos de los que utilizan este argumento no han visto más de un partido. El otro día leía un ‘tuit’ de Borja -un compañero que sabe mucho de esto- que decía que si el Barça compitiese en la liga inglesa, alemana o francesa, el resultado sería bastante parecido respecto al resto de equipos. Y que, como mucho, el segundo clasificado estaría algo más cerca que aquí el Real Madrid.

Que el Barça no es el problema -como dicen muchos-, que es el mejor equipo femenino que ha visto, futbolísticamente, este deporte. Y que son el resto de equipos -aquí y en cualquier otro país de Europa- que están lejos del nivel que se supone que debería tener la élite.

El fútbol femenino está funcionando tan bien en Inglaterra por la cultura del deporte que hay allí, porque los clubes son más potentes económicamente por sus equipos masculinos, porque la Liga y la Federación son profesionales. No es una liga más competitiva en cuanto a nivel. Es más atractiva y mueve y genera más. Porque, en definitiva, allí saben vender el producto. Y aquí no.

Porque en España no se ha sabido aprovechar ni el ‘boom’ del Barça ni el ‘boom’ de la selección con el Mundial. Campos indignos de competiciones profesionales, falta de patrocinadores, etcétera. La organización de la Liga, la Copa de la Reina y la Supercopa sigue siendo amateur. Porque el Barça perdió dinero por jugar -y ganar- la Supercopa.

Tienen toda la razón las capitanas del Barça. Y si no se ponen las pilas todas las partes -Federación, Liga y clubes-, seguiremos teniendo una liga de granjeras a ojos del mundo