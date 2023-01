La verdad de todo está en la Liga

En el eterno debate sobre cuál es la competición más importante, siempre he defendido que la Liga es la que muestra el auténtico nivel de un equipo a lo largo de una temporada.

Otra cosa es que la Champions sea más negocio que la Liga y que dado que el negocio es el negocio, todas las miradas, entusiasmos y apuestas de cara al futuro vayan por ahí. Pero la Liga es el termómetro que marca la realidad de un equipo. Dicho en clave barcelonista, tal afirmación en estos momentos puede parecer ventajista, pero les aseguro que no es esa mi intención. Por lo mismo pienso que ganar estos días la Supercopa no cambia nada. Sirve para el relato interesado, aquí y allá, pero la realidad es que si se gana, perfecto y si no, no pasa nada, no nos volvamos locos como cuando se cesó a Valverde por no sé qué caray de sensaciones.

IMPECABLE

Pues eso, la Liga. La competición de la regularidad, la que pone a cada uno en su sitio. El Barça está haciendo una campaña casi impecable. Una sola derrota, dolorosa pero desde un punto de vista deportivo totalmente lógica, en el campo del Madrid y dos empates. Líder con tres puntos de ventaja, récord de puntuación... ¿qué más se puede pedir? ¡Ah!, sí, claro, que jueguen mejor. ¿Pero no habíamos quedado que jugar bien asegura ganar partidos? Pues ahí lo tenemos: trece partidos ganados, dos empatados y uno perdido. No caigamos en casa en este error que propician desde Madrid. Dando vueltas a esta matraca distraen del objetivo en el Camp Nou y consiguen ignorar sus problemas, que no son otros que tener una plantilla corta y veterana para una competición larga que exige regularidad. Este año especialmente, después de un Mundial de invierno, el que tenga fondo de armario y piernas frescas tendrá mucho ganado. Y si el único rival es el Madrid, el Barça es favorito. De momento, la Liga ya coge color azulgrana y si nos fijamos en la regularidad, resulta que Xavi ha ganado los mismos puntos que Ancelotti desde que compiten en los banquillos de la Liga. Y todo esto sin Messi. La verdad está en la Liga, no lo duden.

LA CLAVE

La competición que marca la realidad de un equipo ya ha cogido color azulgrana.