Laporta vuelve a rascarse el bolsillo

No habrá que sufrir por las inscripciones de Iñaki Peña, Íñigo Martínez, y sobre todo, Gavi (pendiente de una resolución cautelar), o por el fichaje de Cancelo. No pasa nada. Llegue o no el dinero de la llamada palanca alemana, se podrán registrar a estos cuatro futbolistas sin problema alguno.

Así que Xavi tendrá casi todo lo que ha pedido. Y digo que todo se solucionará, porque, en el peor de los casos, o sea, que no los alemanes no suelten la pasta, lo hará el propio Laporta. Sí, el presidente y el directivo, Ferrán Olivé están dispuestos a avalar todo el dinero que falte para que estas operaciones sean factibles. Lo hicieron la pasada temporada para poder inscribir a Koundé y lo repetirán ahora.

Si los alemanes pagan ya 20 de los 40 que se han comprometido, Laporta y Olivé solo tendrán que añadir 7 u 8, pero si finalmente no llega a tiempo el traspaso del dinero germano, la cifra final a avalar alcanzaría casi los 30 millones. Visto lo visto, habrá que agradecerle a Laporta y a su directivo que se jueguen su dinero por el bien del Barça. ‘Estimem el Barça’, decía su slogan electoral.

Dicho esto, también habrá que exigir explicaciones al presidente de la necesidad de marcar plazos al fondo alemán cuando podían avalar de nuevo o de quien está detrás de los avales y contra avales. Laporta es valiente, arriesga y no le importa vivir al límite, pero el socio merece saber la verdad. Avalar estas cantidades de dinero no está al alcance de cualquiera y más vale aclarar las cosas a tiempo antes de dar la sensación de improvisación y mala gestión.

Y puestos a dar explicaciones, también sería bueno conocer de primera mano el negocio de Barça Media. De momento, El País informó que Barça Media fijará su sede en Países Bajos para poder saltar al Nasdaq. Una información que valida el Barça y que contempla un negocio de contenidos valorado en 900 millones. Mucho dinero y poca información.