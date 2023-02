Hay que aprovechar este año

Más vale que el Barça siga en la línea ganadora de esta temporada y nos llevemos, como mínimo La Liga, porque el año que viene lo tiene muy difícil para incorporar jugadores de peso habida cuenta de que este verano está obligado a bajar la masa salarial. Según la Liga y el simpático Javier Tebas, la rebaja ha de ser de 200 millones, que se dice pronto.

Con esta perspectiva, no nos engañemos, lo único que puede hacer Mateu Alemany y compañía es dar de baja a algún jugador con ficha alta, afianzar los contratos de algunas perlas jóvenes que no hay que dejar escapar y aumentar ingresos a base de imaginación. Así que este año, a pesar de que, como todos los años, habrá baile de nombres en los medios, dudo mucho que pueda haber sorpresas.

Hay que cumplir con los deberes y eso pasa por pagar lo que se debe. Para reducir gastos lo más “fácil” es negociar contratos a la baja, o dar directamente de baja a algunos jugadores muy caros. También pasa por desprenderse de jugadores que no están dando el resultado esperado y que sin embargo nos cuestan dinero, como es el caso de Ferran Torres, del que parece que se ha interesado algún equipo de la Premier. Hay quien especula de que con Ansu Fati se podría sacar un buen dinero; pero en su caso no solo hay que ver el dinero que se saca de la venta sino cómo mejoras deportivamente la operación.

Si vendes es porque has de tener uno que lo mejore; si no, irás a peor. Mirar la cantera es una opción, que por eso la tenemos; sin embargo, no sé por qué, siempre cuesta que los entrenadores apuesten por chavales de la casa: algunos llegan y duran muy poco en la plantilla (Nico, Jutglá, Abde…). Xavi debiera tener en cuenta algún joven para engrosar la plantilla del próximo año, aunque sea porque no hay otra opción. A veces me acuerdo de Jutglá y me pregunto si no hubiera sido un buen suplente de Lewandowski.

La verdad es que el futuro no es muy halagüeño teniendo en consideración lo expuesto, así que saquemos rendimiento de esta temporada, ya que tan bien apunta, y superemos para la próxima esa losa llamada masa salarial que nos atenaza desde que el “añorado” Bartomeu se fue.