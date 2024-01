El gen ganador del Madrid y el relato

El clásico entre Barça y Real Madrid se jugará este domingo a las 20:00 / EFE

Este domingo Barça y Real Madrid se disputan el primer título doméstico de la temporada. Es evidente que la Supercopa es el título de menor importancia de los que se disputan esta temporada pero nadie escatimará ni una gota de esfuerzo para levantar este trofeo. Después de la primera semifinal entre el Real Madrid y el Atlético ha vuelto a resurgir como un concepto machacón el gen ganador del Real Madrid. Los aficionados que no simpatizan con el club blanco acaban impregnándose de un discurso muy cercano a lo que Laporta bautizó como el madridismo sociológico. Se repite tanto que el Real lucha hasta el final y que dónde no le llega el fútbol aparece su ADN ganador que vale la pena repasar algunos hechos históricos que pueden sorprender.

¿Alguien ha reparado en que el Barça ha conquistado más títulos en competiciones nacionales que el Real Madrid? ¿No les parece curioso que se repita una y mil veces la cifra de Champions ganada por el Real Madrid y nadie destaque el Barça suma en su historia 77 títulos oficiales en territorio español por 69 del Real Madrid?

Y si repasamos el siglo XXI el Barça ha sumado 27 títulos nacionales por 19 del Real Madrid. Es una evidencia que el Real Madrid aventaja al Barça en la cifra de Ligas (35 a 27) pero si sumamos Copas del rey, Supercopas (antes denominada Copa Eva Duarte) y las desaparecidas Copas de la Liga, el Barça es el dominador. ¿Concuerdan estas cifras con el discurso que se lee, escucha y ve en la mayoría de medios y redes sociales? ¿Creen ustedes que si el Real Madrid, además de liderar el número de Champions, lo hiciera en títulos totales en España no sería una idea vendida y explotada hasta la saciedad?

El Barça espera ser el primer campeón de Liga que también gana la Supercopa en Arabia / Valentí Enrich

Solo hay que recordar como reaccionó el madridismo mediático a la copa del rey ganada por el Madrid de Mourinho, se vendió como la mejor copa del rey de la historia y se celebró con una rúa fastuosa por todo lo alto. El barcelonismo asume demasiadas veces con la cabeza gacha lemas que el madridismo vende (desde altavoces en teoría neutrales) como dogmas y que en demasiadas ocasiones no se corresponden con la realidad.

El Barça ha ganado en el siglo XXI 27 títulos nacionales mientras que el Real Madrid del gen ganador único ha levantado 19. ¿Por qué todos nos sabemos de memoria las cifras históricas de la Champions y no estas?

¿El Real Madrid tiene algo especial con la Champions? Sin entrar en el cómo (daría para mil artículos) hay que reconocer que las cifras de títulos no engañan y así nos lo recuerdan a diario. Pero así como en este aspecto numérico hay poco que discutir sorprende que cuando se expone que en las competiciones domésticas este gen no es tan exclusivo de los blancos la reacción acostumbra a ser muy infantil. Desde desviar el foco y centrarse solo en Europa hasta recurrir al tema Negreira. ¿Por qué no reaccionamos los culés recuperando lo que significó Pepe Plaza, el franquismo o el caso Di Stéfano?

¡¡¡Barça campeón!!! | Busquets levanta la copa de LaLiga / JAVI FERRANDIZ

Está claro que el entorno barcelonista es afortunadamente mucho más autocrítico con su equipo, pero entre reconocer las debilidades propias y asumir grandezas infladas del eterno rival hay un punto medio. En el relato oficial hay una película en la que los blancos siempre son los más guapos, los más competitivos y los más especiales y, en cambio, cuando los resultados no reflejan esto se busca por todas las vías manchar los éxitos de los demás.

Si el Barça gana el domingo al Madrid los blaugrana alzarán su decimoquinta Supercopa de España y su título oficial celebrado en España número 78. ¿Tendrá la misma trascendencia y resonancia si el título cae del bando blanco que si el Barça lo revalida? Todos sabemos la respuesta y somos conscientes que este relato hijo del madridismo sociológico no va a variar pero de vez en cuando está bien exponer algunas realidades estadísticas irrefutables que pongan en contradicción un discurso que acaba calando incluso en el entorno barcelonista.