El Barça sufre en defensa / JAVI FERRÁNDIZ

El grosero empate a tres ante el Granada ha vuelto a encender el ánimo del barcelonismo. El equipo de Xavi Hernández sigue sin reaccionar y tras decir adiós a la Supercopa y a la Copa parece que los diez puntos de diferencia respecto al Real Madrid son demasiados incluso para los más optimistas. Adiós a la Liga.

Quedan la Champions, quizás sin muchas esperanzas, y un objetivo más: clasificarse entre los cuatro primeros para jugar la próxima Liga de Campeones ya que lo contrario supondría una catástrofe de consecuencias ahora mismo incalculables. Y que quede claro que la empresa no es sencilla porque, además del Real Madrid, los Girona, Atlético y Athletic persiguen el mismo objetivo. El Barça debe visitar los estadios de los cuatro equipos y está claro que uno de ellos se va a quedar fuera de la gran competición europea.

Es por eso que las alarmas en can Barça se han encendido y, como suele pasar cada vez que el equipo no funciona, resuenan los tambores de los incrédulos: ahora, en este momento de la temporada, hay que dejarse de tonterías y ganar como sea. Estaría bien que además de articular tan ingeniosa frase alguien explicase en qué consiste la fórmula del ganar como sea.

¿Se consigue cambiando músculo por talento? ¿Se trata de lanzar balonazos al cielo, de poner el autobús atrás para eliminar espacios y de jugar al contraataque? ¿Está trabajada la idea o da igual porque el ganar como sea puede con todo? Se entiende, por supuesto, que el futbolista que hasta ahora ha oído un discurso diferente va a normalizar el cambio de criterio de su entrenador y en este nuevo escenario su rendimiento va a ser espectacular. Da igual que el equipo esté hecho para otra cosa y que los futbolistas tengan otras características ya que como se trata de ganar como sea no hay ningún elemento que deba ser considerado.

Con perdón, el ganar como sea no es nada. Hay muchos planes futbolísticos diferentes a los que pretende el Barça que son válidos porque están bien pensados, muy trabajados y perfectamente ejecutados pero, no lo olviden, también los hay que no funcionan. Y lo que no vale es comparar la mala puesta en escena del actual Barcelona con la buena de los demás. Eso es autoengañarse jugando al solitario.

Por tanto, esperando al nuevo entrenador y a quien descubra cómo se gana de cualquier manera, de lo que se trata es de volver a la casilla de salida, reflexionar y darle mil vueltas más a la cuestión para mejorar el juego de posición que le va a permitir tener el balón (posesión) para hacer goles y recuperarlo cuando lo pierda (presión), para evitar recibirlos. Del lío no se sale como sea sino trabajando con calidad.

