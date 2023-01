Adiós a la monotonía. Que desde la marcha de Messi, el barcelonismo no sabía lo que era un título y, lo que es peor, vivía entre el sufrimiento y el conformismo. Huérfanos del mejor jugador del mundo y transitando en la transición como mejor se podía, la llegada de Lewandowski y la eclosión de un par de jovencitos con agallas y talento dio alas a la ilusión. Contenida, eso sí. Porque ya se había pasado por el vía crucis del nuevo ‘10’, un Ansu Fati que no acababa de ver la luz entre lesiones, quirófanos y tratamientos conservadores. Porque ya se habían buscado todas las grietas habidas y por haber de Xavi y su equipo técnico, al que le tocaba pagar por lo suyo y por lo de los demás. Activadas las palancas económicas, la exigencia se multiplicó. Lógico. Pero los proyectos a medio plazo, poca o nula cabida tienen en el fútbol. El menos culpable de la herencia era el entrenador recién llegado y bastante le han cobrado. Los nuevos fichajes apretaron el acelerador de todos aunque al que más gas le metieron fue a Xavi, que estoy segura más de un día se habría lanzado al campo en camiseta interior y calzoncillos para ‘menear’ a sus jugadores.

‘Meneo’ fue el que se llevó el Real Madrid. Aún me caen las lágrimas leyendo a algún compañero de la capital. “Los de Ancelotti no pierden. Los de Ancelotti dejan de ganar”. Ni una milésima de mérito a los autores del mayor rondo jamás visto en Arabia y cercanías -físicas y empáticas- que dejaron en blanco al equipo que viste de ese color. Un ‘te felicito’ no hubiera estado de más. Un reconocimiento a este Barça con jugadores como Gavi y Pedri a los que vio en vivo y en directo el nuevo seleccionador español, al que le va a costar trabajo cumplir con la cuota madridista en La Roja. Un chaval de 18 años con ficha de juvenil se merendó al campeón de la Champions en un escenario cuyo público era abiertamente del Real Madrid. Un crió de apenas 1,70 que, de un salto, pasó por encima de Militao y Benzema. Aún tiemblan las letras del tuit que escribí tras ver la jugada. Portentoso.

A Ancelotti se le atragantó el chicle viendo el otro ‘meneo’, el de la libreta y la pizarra, que le endosó un técnico con poco curriculum internacional y cuestionado día sí, día también. En Madrid hablaban de ‘sextete’ y ahora, de ‘título menor que ni siquiera se disputa en España’. Vivir para ver. La única verdad es que el FC Barcelona es líder en la Liga (masculina y femenina), campeón de la Supercopa y afronta en el mejor de los momentos una nueva eliminatoria copera. Te felicito, Barça. Has conseguido que un triunfo en miniatura haya demostrado como creces y lo bien alimentado que estás.