Presentado Lucas Viale, nuevo director deportivo del CE Sabadell

El Centro de Deportes Sabadell ha presentado a Lucas Viale como nuevo director deportivo arlequinado y responsable del nuevo proyecto deportivo en Segunda Federación. El hispano argentino procede del Badalona Futur, donde desempeñó el mismo cargo la temporada pasada. Viale fue además jugador del Sabadell durante dos temporadas en las que ganó una Copa Cataluña.

Viale empezó analizando la situación del equipo: "Estamos entrando en una categoría sumamente difícil y nos equivocaremos si pensamos que seremos mejores que el resto, porque los rivales serán duros y si no pensamos así la categoría nos comerá. Esto es barro y vamos a disfrutar, a pasárnoslo en grande. O disfrutamos en el barro o no nos dará aquí, a la exigencia del día a día. Tengo claro cómo debe ser este equipo.

El hispano argentino advirtió de que la exigencia va a ser total: "Cada jugador sabe en el club que viene y si no lo sabe, se lo haré saber yo. La exigencia es máxima, no por lo social, porque es la mejor afición del mundo. Con nada ya se engancha y necesitamos darle desde el primer día. He vivido dos veces como jugador venir a un equipo recién descendido y uno de ellos fue aquí precisamente"

Lucas Viale dio algunas pistas sobre el proyecto deportivo: "Tengo muy claro que esta afición necesita sentirse identificada con el equipo. Que sea vertical y que no aburra. Es el lugar donde siempre he querido estar. Tenemos un lienzo en blanco y todo irá hacia un modelo de ritmos altos y energía porque la categoría lo requiere para estar arriba. El club ha perdido el sentimiento de pertenencia a las últimas tres campañas”.

Habló también de casos concretos: "He contactado con Vladys y con Astals. Nada nos haría más felices que siguieran, pero son casos muy complicados por el mercado que tendrán este verano. Astals tiene la puerta abierta a hacer mayor al Sabadell de nuevo. El club está dispuesto a hacer un gran esfuerzo porque se lo merece, pero entendemos que tiene proyección a categorías más altas. Vargas tiene contrato y Marru también con ficha de filial y nos gustaría contar con él"

Y apuntó a que la elección del nuevo técnico está muy avanzada: "Estamos en la fase final de elección del entrenador. Quiero que quede prácticamente encerrado entre hoy y mañana. El lunes quiero empezar la confección de la plantilla porque no podemos perder más tiempo. Tiene que quedar resuelto esta semana si no hay nada muy fuera de lo normal".