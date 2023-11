No dispare al apuntador Sr. Hernández

El ADN Barça, del que usted puede ser el guardián, no aparece por ningún lado en el día a día

No es propio del Barça empezar un partido con un balón colgado al área tras disponer del saque de centro, no me convencerán aunque uno de los grandes tótems de la historia del FCBarcelona reconozca que era estrategia y no casualidad. Recibir un gol a los dieciocho segundos es complejo, que lo recibas por un cúmulo de errores empieza a ser tan ilógico como habitual, pero que no te vayas a la media parte con cero a tres porque el delantero centro del equipo rival, un recién ascendido de Segunda División, falle dos goles cantados, retrata la realidad de un equipo que no juega a nada de forma repetida, sea Champions o sea LaLiga, lo haga con equipos consolidados o con los colistas.

Considerar que el Barça jugó una buena segunda parte el domingo no puede ni entenderse como benevolencia bienintencionada ni defensa a ultranza de tu equipo, es surrealismo esotérico del técnico. Se ganó por un cabezazo desde fuera del área pequeña que no entrará ni en un diez por ciento de las oportunidades y por un error del central rival, que comete un penalti absurdo a un jugador que se iba al córner. Si esa segunda parte contra el Alavés es lo que le pedimos al Barça, apaga y vámonos.

Cabe dejar de responsabilizar al entorno, en concreto a la presión que ponen los periodistas al equipo, yo no soy uno de ellos aunque escriba una vez por semana en la contra de este periódico, para exigirse a uno mismo y a sus jugadores un estilo propio reconocible. El ADN Barça, del que usted puede ser el guardián de sus esencias, no aparece por ningún lado en el día a día competitivo. Más toques de los que se debería que ralentizan las jugadas y que facilitan el posicionamiento de las defensas rivales. Pérdidas de balón continuas por falta de nivel en los uno contra uno. Poca movilidad en ataque y falta de presión cuando se pierde el balón facilitan la vida a los contrarios. Se fichó mal y caro, Ferran o Raphina apenas sirven ni para revulsivos. La magia de las dos primeras semanas de los Joaos se ha convertido en una mediocre realidad. Se ha pretendido que algunos jóvenes, que apuntan maneras, se conviertan en el sostén del equipo y eso es pedirles demasiado.

Por suerte, en las gradas de Montjuïc hay poco tribunero porque si no, el runrún sería muy superior al del Liceo cuando las escenografías son de La Fura del Baus. ¿Pide complicidad el entrenador? ¿Qué habría pasado con Valverde o Koeman en el banquillo? Haga un poco de autocrítica Sr. Hernández. Exíjase a usted y a su equipo saber cómo jugar para simplemente salir a jugar a algo. Por ahora eso es lo único que no hacen, pero no me lea, porque si no, será solo culpa mía.