El despecho de Jasikevicius con el Barça

Sarunas Jasikevicius cerró una etapa de tres temporadas como entrenador del Barça / EFE

Se venía esperando, y después de algún comentario a cuentagotas, Sarunas Jasikevicius ha roto su silencio. El actual entrenador de Fenerbahçe repasó su temporada actual con el equipo turco junto a Piti Hurtado, pero el gran reclamo de la charla entre ambos entrenadores era escuchar las explicaciones y pensamientos del técnico lituano sobre su salida del Barça.

Durante los días previos, las píldoras que nos había ofrecido el canal ya anticipaban un mensaje crítico con el club azulgrana y duro para su afición. Jasikevicius, que como tocaba, reivindicó su legado deportivo durante los tres años al frente del equipo, no escondió su decepción con sus "jefes", unas figuras representadas, a nivel directivo, por Josep Cubells, y por Juan Carlos Navarro y Mario Bruno Fernández en los despachos. Jasikevicius denunció varias filtraciones que llegaban a la prensa, reuniones a las espaldas, e información que le iba llegando, que le causaron decepción, a nivel interno y también por el trato recibido.

El entrenador lituano puede sentirse disgustado por todo aquello que no le haya agradado, está claro. Nadie mejor que él ha vivido, en primera persona, lo denunciado. Ahora bien, a Jasikevicius le faltó sinceridad en varios aspectos, pasando muy 'de puntillas' por su renovación. El entrenador afirmó que rechazó la primera oferta de renovación por el Barça y que el club azulgrana ya no le hizo llegar una segunda. En ese 'NO' de Jasikevicius, ¿tan solo hubo una respuesta negativa, o se pretendió rascar mayor dinero con la rescisión de Nikola Mirotic y el dinero que se iba a ahorrar el club?

Una renovación controvertida

El entrenador lituano tiene todo el derecho a dar calabazas a esa oferta de renovación azulgrana que consideraba insuficiente. Pese al éxito de la ACB, ¿debía ser al alza tras el ridículo, por segunda campaña consecutiva, de caer ante el Real Madrid en semifinales de Euroliga? ¿Tras fracasar en primera ronda en Copa del Rey y viendo la realidad económica del club, era el momento para volverse loco? Debatible, muy debatible.

Además, y tras las palabras de Nacho Rodríguez hace unos meses en una entrevista en 'Jot Down', en las que afirmaba que Jasikevicius y su staff fueron los culpables de no permitir a Thomas Heurtel subirse al avión junto al resto de la expedición azulgrana en Estambul en pleno repunte de la pandemia, se perdió una oportunidad de oro para tratar el asunto, si bien es cierto que la pregunta era, de todo, menos fácil.

Sarunas Jasikevicius, en su etapa como entrenador del Barça / EFE

El balance de títulos de Sarunas Jasikevicius como técnico del Barça es positivo. Un entrenador que ha garantizado metal en sus tres años, pero con la gran asignatura pendiente de la Euroliga. 'Saras' ha tenido a su disposición tres de los 'rosters' de mayor calidad que ha tenido la entidad azulgrana a lo largo de la historia, y la sensación que ha quedado es que, en las dos últimas Final Four europeas, se han desaprovechado dos oportunidades históricas de sumar una nueva Copa de Europa. Son muy 'baratos' los triunfos en los dos últimos años de Anadolu Efes y Real Madrid.

Su hipotética llegada al Real Madrid

Por cierto, tengo la sensación de que iré a contracorriente con el capítulo Jasikevicius y su hipotética llegada al Real Madrid para ser su entrenador. Las redes sociales se han incendiado, cargadas de mensajes de odio, pero sobretodo, de decepción. No lo termino de entender. Si era tan 'divertido' para el aficionado azulgrana escuchar en boca de Pablo Laso, que no se cerraba las puertas a entrenar a algún día al Barça, ¿qué ha cambiado ahora con estas palabras de Jasikevicius? Trabajo es trabajo y la profesionalidad debe ir por delante, ya sea como entrenador de baloncesto o en cualquier empleo.

Queda claro que el divorcio entre el Barça y Jasikevicius ha sido traumático, y que no ha acabado nada bien. Es una verdadera pena y doloroso para el aficionado azulgrana. Un daño que dejará de aumentar si el técnico decide dar el tema por zanjado de manera definitiva.