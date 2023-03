El 'caso Negreira' y el Espai Barça

En el club no ven casual la aparición del caso cuando se está cerrando la financiación del proyecto Le acabará costando dinero al club. “Nos ha hecho daño. Cuando estás cerrando cualquier acuerdo, no necesitas ruido de ningún tipo”, explican desde el Barça

Cuando el programa ‘Què t’hi jugues’ de Ser Catalunya destapó hace unas semanas que el FC Barcelona llevaba un montón de años pagándole millones de euros a quien había sido vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira y a su hijo, Javier Enríquez Romero, por diferentes trabajos, el club blaugrana se apresuró a emitir un comunicado. Admitía la existencia de una relación contractual en el pasado con el exárbitro catalán y en uno de sus puntos lamentaba la aparición de esta información en el mejor momento deportivo de la temporada del equipo de Xavi.

Partiendo de la base de que la prensa no entiende de momentos oportunos e inoportunos y que da una información cuando la tiene contrastada, en el Barça no lo dijeron aquel día, pero cuando hablaron de la poca idoneidad de la aparición de aquella información pensaban más en la financiación del Espai Barça que en el buen momento deportivo del equipo.

“Nos ha hecho daño. Cuando estás cerrando cualquier acuerdo, no necesitas ruido de ningún tipo”, explican desde el Barça. El club debe cerrar durante este mes de marzo la financiación del Espai Barça por un importe de 1.500 millones de euros. Se hará en varios tramos y con diferentes actores, con Goldman Sachs y JPMorgan aglutinando inversores. “Cuando sale a la luz una cosa como ésta, es lógico que los inversores duden y pregunten. Y al final, te acaba costando dinero”, dice una fuente cercana a las negociaciones.

La aparición del ‘Caso Negreira’ le costará dinero al Barça. No se ha retirado ninguno de los inversores que ya habían acordado su participación en la financiación del Espai Barça, pero algunos de ellos han pedido más garantías. Por lo que pueda pasar. El Barça apura los días para conseguir unas mejores condiciones y un tipo de interés más bajo, pero precisamente esas mayores garantías que piden algunos de los inversores llegan en concepto de intereses.

“No es casualidad que toda esta información haya salido en este momento. No creemos en las casualidades”, aseguran desde el Barça, donde creen que gente poderosa de la capital está detrás de las constantes filtraciones que se producen cada día sobre la relación de Enríquez Negreira con el club.

Hay quien piensa que las grandes constructoras españolas no perdonan que fuese la turca Limak la elegida para realizar las obras del nuevo Spotify Camp Nou. Hay quien cree que no debe olvidarse que Barça y Real Madrid, aunque vayan de la mano en algunos temas, siguen siendo rivales y enemigos. Sospechas que quizá sean aclaradas con la investigación que está haciendo el Barça y que no debería tardar en explicar.