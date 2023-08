La Biblia culé

A propósito del nombramiento de Deco y del ruido azulgrana sobre Neymar y Joao Félix debatimos hoy sobre identidad y estabilidad. Un director deportivo debe pensar en qué estilo quiere para su equipo, en el sistema, en el perfil de los jugadores y en la manera de llegar al objetivo.

En el Barça ya hace años que se apostó por un estilo que tiene que ver con jugar en campo contrario y al ataque a través del juego de posición, posesión y presión. Para ello, empezó utilizando el sistema 1-3-4-3 de Cruyff y siguió con el 1-4-3-3 de Pep pero también ha usado alguna variante más, como ahora Xavi. Para jugar de esta manera, se implantó el método en el fútbol base y se instruyó a los ojeadores para traer de fuera la diferencia. Todo este planteamiento ideológico es conocido como la 'Biblia'. Además de muchos títulos, le ha dado al Barcelona una identidad que ha generado un gran orgullo de pertenencia entre sus aficionados. Sin embargo, no siempre todo ha funcionado a la perfección. En estos precisos instantes es cuando más importante se hace atender a la Biblia: se trata de no caer en la desesperación ni en la tentación del dinero. Con ello le das al club estabilidad deportiva y económica -en las últimas seis temporadas, cerca de 900 M € tirados en fichajes sin rendimiento-.

En este escenario la caja es importante ya que solo podrás tener futbolistas diferenciales si los puedes pagar. Hoy el Barça debe recurrir a jugadores que acaban contrato, como Gundogan, Íñigo, Christensen o Kessié, pero sería bueno recordar que hace apenas seis años el Barça ingresó 222 M € por Neymar, la transferencia más grande en la historia del fútbol.

Lo que ha pasado con este dinero tiene mucho que ver con la Biblia, que dice que si en tres partidos no metes un gol no hace falta ir a por medianías como Luuk o Boateng. Que si necesitas un extremo no fiches a un media punta: Coutinho o Griezmann -250 M € en dos operaciones- todavía no dan crédito de haber sido contratados para jugar donde jamás lo habían hecho. Demuestra la Biblia que los centrocampistas contraculturales tienen dificil adaptación pero por aquí han pasado recientemente Paulinho, Arturo Vidal o Kessié. Y es muy evidente, pero también lo dice la Biblia, que para fichar por fichar -Braithwaite, Demir, Dest, Malcom, Matheus, Murillo, Semedo, Trincao, Wagué, etc.- es mejor acudir a la cantera, donde hay talento, alma y ahorro.

Con Neymar ya en Arabia ahora hay ruido con Joao Félix. ¿Donde va a jugar? ¿De 9? No es su posición, Lewandowski es indiscutible y Joao ya ha demostrado que es un mal suplente. ¿De extremo? Imposible. ¿De interior? Además de sus carencias defensivas, con Frenkie, Gavi, Gundogan, Pedri e incluso Fermín la posición está cubierta. ¿Para qué quiere el Barça a Joao Félix? Biblia, por favor.