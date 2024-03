El Barça vuelve a ser el Barça

El Barça supo ganar al Atlético en el Metropolitano / VALENTÍ ENRICH

Partido práctico del Barça. Buena defensa, máxima efectividad de cara al gol y excelente segunda parte. A todo eso, el futbolista que menos estaba ofreciendo durante los cuarenta primeros minutos fue el autor del primer gol de los azulgranas. Joao Félix apenas había tocado el balón, pero estaba donde tenía que estar tras una excelente combinación entre Gündogan y Lewandowski. Así es el futbol y así se fueron al descanso.

Eso sí, minutos antes de retirarse al vestuario, Xavi fue nuevamente expulsado tras protestar airadamente al árbitro. Quizá llevaba razón el entrenador del Barça en alguna de sus quejas, pero empieza a ser preocupante la acumulación de tarjetas del técnico azulgrana.

Por suerte, su ausencia no se notó y Lewandowski muy pronto anotó el cero a dos y asistió a Fermín para que marcara el tercero. Partidazo de Lewy que vuelve a ser aquel delantero del Bayern, buen partido de Kounde que también ha recuperado su nivel, sin olvidar a Cubarsí, que está más que consolidado, Raphinha que lleva muchos partidos acertados o Héctor Fort que suplió con garantías al lesionado Cancelo. Y, claro, jugando así, con los futbolistas ofreciendo su máximo nivel, este Barça puede seguir soñando en la Liga y empezar a ser considerado en Europa. No obstante, visto hat-trick que Mbappé le endosó al Montpellier, más vale ser prudentes y no lanzar las campanas al vuelo.

El Barça está donde tenía que estar

De cualquier manera, el Barça está donde tenía que estar y llega en su mejor momento en el tramo más decisivo de la Liga. Segundo en el Campeonato, superando al Girona, provocando que el Madrid no pueda relajarse y aumentando sus opciones en Europa.

Qué pena que ahora que el equipo se sentía cómodo, sin presión y ofreciendo su mejor fútbol llegue el parón por los partidos de la Selección. Crucemos los dedos para que todos los internacionales vuelvan sanos y salvos y no olviden el buen juego desplegado en el Cívitas Metropolitano y que tanto les ha costado conseguir.