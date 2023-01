Araujo, el central que marcará época

Por historia y tradición, la posición de central no es tan vistosa como la del delantero centro o los interiores como en el gran Barça de Pep Guardiola, pero es una demarcación fundamental para entender el futuro del fútbol blaugrana.

Los centrales siempre han sido jugadores expuestos a tener mucho espacio por defender porque en las últimas décadas el Barça se ha caracterizado por tener un carácter ofensivo en su juego y, desde la época de Cruyff, la línea defensiva se ha mirado con lupa. Desde Koeman pasando por Puyol y terminando por Piqué, siempre ha habido un líder en la cobertura azulgrana, que por el estilo de juego del equipo está expuesto a sufrir más de la cuenta por lo que conlleva el fútbol barcelonista.

Y aquí aparece un nombre que partido tras partido se está erigiendo como el central referencia del equipo, que no es otro que Araujo. Un central fichado antes de que explotara para el Barça Atlètic, hecho que le permitió disponer de un cierto tiempo para adaptarse al club y a la ciudad. Estos pasos iniciales en el filial hicieron que también empezara a entender lo que significa ser central en el Barça.

Posteriormente dio el salto al primer equipo y, desde allí, uno tiene la sensación de que, lesiones a un lado, es un jugador que siempre da un plus diferencial cuando está en el campo. Y es que no hay otra definición: es un central que tiene todo, absolutamente todo, para jugar al fútbol: presencia, altura, velocidad, juego aéreo... Incluso lo que le faltaba por mejorar lo está puliendo muy bien: la salida del balón. También tiene capacidad para jugar de lateral, incluso, creo yo, para jugar de pivote en caso de necesidad. Así que me atrevo a decir que estamos ante uno de los centrales que marcarán una época en el Barça y, sin duda, hoy en día ya es uno de los mejores centrales del mundo. Cuenta ya con experiencia porque no estamos hablando de un chico que acaba de subir del filial sino que es un jugador que cumple ya la tercera temporada en el primer equipo y que es ya una referencia en Uruguay.

Tras unos meses un poco tensos, entre la lesión e ir al Mundial forzando un poco más de la cuenta y, seguramente, con tensión entre él y su entorno y el club, le han bastado dos partidos para darnos cuenta de la importancia que tiene en el equipo. Si en la Copa empezó marcando en el minuto tres, en la Liga firmó un auténtico partidazo en Madrid y, al final, salvó al Barça del empate. Estamos hablando de un jugador referencia.

Haría bien el Barça en protegerlo, en blindarlo y en hacer todo lo posible para cuidarlo porque un Migueli, Koeman, Puyol o Piqué no aparecen ni se consolidan todos los días en un club como el Barça. Araujo puede dar continuidad a estos nombres legendarios y ser referencia como ellos en el centro de la zaga culé.