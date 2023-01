El liderazgo de Araujo enchufa al Barcelona en enero

En Betfair, el Barcelona ha pasado de un índice de probabilidad implícita de ganar LaLiga del 59,9% al 73,5% bajo un contexto de gran solidez defensiva Araujo es, junto a Ter Stegen, uno de los pilares clave de 2023 para el equipo de Xavi que ya acumula 12 porterías a cero en lo que llevamos de liga

En la Copa del Rey, ante el Intercity, Ronald Araujo regresó al equipo y a la titularidad del Barça tres meses después de pasar por el quirófano por culpa de una avulsión del tendón del aductor largo del muslo derecho y su reaparición fue sobresaliente. Marcó un imperial golazo de cabeza que abrió el marcador y evitó otro exhibiendo una gran fortaleza física. Algo similar a lo que también ha hecho frente al Atlético de Madrid en el último partido de LaLiga.

Las estadísticas son el reflejo de su gran rendimiento. El central fue el cuarto jugador que más veces remató a portería en Copa, sólo por detrás de los delanteros Dembélé (10), Raphinha (4) y Ansu Fati (4) y también el cuarto que más veces remató con efectividad a portería. Intervino 64 veces en 60'minutos, algo menos que la mitad que Koundé (142) que estuvo todo el encuentro, prórroga incluida. Fue efectivo en el pase con un 85,2%, en la media del equipo y fue el que más duelos aéreos (2) ganó. Y además, sólo cometió una falta.

Según los pronósticos de Betfair, la solidez defensiva del Barcelona bajo el liderazgo de Araujo coincide con su buena dinámica en los vaticinios. El Barcelona es, desde hace semanas y casi desde el inicio de LaLiga, el gran favorito al título de LaLiga. Su cuota ha pasado de los 1.67€ por euro apostado de la semana pasada al 1.36€ por euro apostado del actual momento. Goza ahora de una probabilidad implícita de éxito del 73,5% mientras que hace unos días era del 59,9%.

A la altura del Arsenal

En la Europa League, y a pesar de medirse próximamente a un equipo en forma como el Manchester United, el Barcelona no sólo es favorito en su eliminatoria ante los red devils sino que también es el único equipo que mantiene el pulso al Arsenal. Según los pronósticos de Betfair, que el Barcelona gane la segunda máxima competición continental se paga con la segunda cuota más baja de todas, de 5.5€ por euro apostado frente a los 4.33€ por euro apostado de los gunners. El conjunto londinense es líder indiscutible de la Premier League con cinco puntos de ventaja sobre el Manchester City y podría ganar su primera liga en 20 años.

Al factor Araujo se le añade en defensa el de Marc-André ter Stegen que es uno de los culpables de que el FC Barcelona sea el líder en solitario de LaLiga Santander 2022-2023. Está viviendo una temporada de 'revancha', después de ser centro de críticas en los últimos años, y ha pasado a ser un jugador determinante para los culés.

Sólo seis goles en contra

En las 16 jornadas que se han disputado hasta la fecha, el Barcelona ha encajado únicamente seis goles (uno vs Real Sociedad, tres contra el Real Madrid y uno ante el Osasuna y Espanyol). No solo eso, sino que ha conseguido mantener su portería a cero en 12 oportunidades: Solo ha encajado en cuatro partidos. Y es que, por comparar con la temporada pasada, es abrumadora la diferencia, porque en todo el curso Ter Stegen solo consiguió quedar imbatido en once oportunidades (en los 35 partidos que jugó). Ya superó ese registro y aún quedan 22 jornadas por disputar.

“Ronald ha hecho un gran trabajo”

“Ronald es un defensa extraordinario, igual que Andreas, Balde y Jules, que han hecho un gran partido”, ha reconocido Xavi. Y se le preguntó por la ausencia de Robert Lewandowski: “Es importante también ganar sin Robert, que es pieza fundamental para nosotros. Le hemos echado de menos en la presión alta”. Xavi argumentó además el cambio de Franck Kessie, que relevó a Frenkie de Jong a falta de media hora: "Una de las facetas de Franck es que no se cansa. El otro día (ante el Intercity) corrió 16 kilómetros. Es muy fuerte, gana duelos y es preciso con el balón. Con él y Ferran hemos vuelto a jugar en campo contrario y eso es muy importante", sentenció.