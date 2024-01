Nadal no jugará el Open de Australia: "No estoy listo para competir..."

Rafa Nadal, que había regresado a las pistas en Brisbane tras casi un año sin competir y que ya sintió molestias físicas en el último partido que disputó y perdió ante Thompson, ha emitido un comunicado en sus redes sociales en el que anuncia que no participará en el Open de Australia 2024.

COMUNICADO OFICIAL NADAL

"Hola a todos, durante mi último partido en Brisbane tuve un pequeño problema en un músculo que como sabéis me tuvo preocupado. Una vez que llegué a Melbourne tuve la oportunidad de hacerme una resonancia magnética y tengo un microdesgarro en un músculo, no en la misma parte donde tuve la lesión y eso es una buena noticia. Ahora mismo no estoy preparado para competir al máximo nivel de exigencia en partidos de 5 sets. Vuelvo a España para ver a mi médico, recibir tratamiento y descansar.

He trabajado muy duro durante el año para este regreso y como siempre mencioné mi objetivo es estar en mi mejor nivel en 3 meses.

Dentro de la triste noticia para mí por no poder jugar frente al increíble público de Melbourne, esta no es una mala noticia y todos seguimos siendo positivos con la evolución de la temporada.

Tenía muchas ganas de jugar aquí en Australia y he tenido la oportunidad de jugar algunos partidos que me han hecho muy feliz y positivo.

¡Gracias a todos por el apoyo y hasta pronto!"