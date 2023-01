Murray tira de épica para superar a Berrettini

El escocés, que sumó su victoria 50 en Melbourne, derrotó al italiano en cinco sets y casi cinco horas de partido Tras ganar los dos primeros, Murray tuvo que ir al 'tie break' del quinto para acceder a segunda ronda

El escocés Andy Murray, de 35 años y que anunció su retirada en esta misma competición en 2019, volvió a sumar una nueva victoria en el Abierto de Australia, la número 50, en un partido de primera ronda que duró 4 horas y 54 minutos y en el que venció al italiano Matteo Berrettini, decimotercer cabeza de serie, por 6-3, 6-3, 4-6, 6-7 (7) y 7-6 (6).

“Estoy muy orgulloso de mí. He trabajado mucho con mi equipo para ser capaz de jugar así en este tipo de escenarios”, comentó sobre la pista tras cerrar el partido con un resto cortado que tocó la red y botó dos veces en el lado del italiano.

Se ponía así punto final a una batalla que rozó las cinco horas y en el que un agresivo Berrettini, que conectó 31 saques directos y 72 ‘winners’, no fue capaz de resquebrajar la seguridad del escocés, que cometió 17 errores no forzados menos que su rival. Murray ganó los dos primeros sets con una y dos roturas por manga. En la segunda no concedió ni un solo punto de 'break'. Pero en las dos siguientes el italiano se mostró inabordable al saque y restableció la igualdad.

Con una rodilla ensangrentada y síntomas de agotamiento, se agarró a la pista en la quinta y manga y luchó por cada bola, incluso salvó un punto de partido, antes de dejarse hasta el último aliento en el juego de desempate, en el que se adelantó por 5-0 y ganó finalmente por 10-6.

Victoria 50 y a segunda ronda

El jugador escocés igualó con esta épica victoria su registro de la edición pasada, cuando cayó en segunda ante el japonés Taro Daniel, y tendrá la oportunidad de mejorarlo en un partido que le enfrentará al también italiano Fabio Fognini o al australiano Thanasi Kokkinakis.

El de Glasgow se convirtió en el quinto hombre en la Era Open en alcanzar cincuenta victorias a orillas del Yarra y se sumó al privilegiado grupo conformado por el suizo Roger Federer (102), el serbio Novak Djokovic (82), el español Rafael Nadal (77) y el sueco Stefan Edberg (56).