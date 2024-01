Badosa: "Es un proceso, pero estoy lista para volver a estar al 100%"

La española Paula Badosa dijo en la rueda de prensa previa al arranque del Abierto de Australia que su espalda está curada y que está preparada para volver a alcanzar su máximo nivel, que le llevó a la segunda posición de la lista WTA.

"Estoy muy emocionada de estar de vuelta. El año pasado fue muy duro para mí. Después de un par de años, regreso a Melbourne. Es uno de mis lugares favoritos para jugar. Tengo buenos recuerdos de hace un par de años", comentó respecto a su andadura en 2022, donde cayó en una meritoria cuarta ronda frente a la estadounidense Madison Keys.

"Obviamente todavía necesito tiempo. Es un proceso volver, empezar a sentirme al 100%. Lo estoy consiguiendo, pero llevaba siete meses en el sofá. De repente, jugar al más alto nivel, es un proceso que creo que llevará tiempo, pero estoy preparada para ello", explicó una Badosa que arrancará en primera ronda frente a la estadounidense Taylor Townsend.

"A mí ahora mismo, sinceramente, lo que más me preocupa es el físico. Creo que, tenísticamente, el tenis siempre está ahí. Antes de estar dos del mundo, cuando estaba 70, cuando estoy ahora 70, otra vez cuando he estado Top-10. Creo que el tenis siempre está ahí. Lo que más me preocupa es cómo lo manejo mentalmente y cómo estaré físicamente”, agregó la catalana.

“Supongo que me estoy recuperando del peor momento de la temporada, pero no he visto a las jugadoras, no estaba en el club. Ahora que estoy y que voy a competir, me gustaría no estar donde estoy, de ranking. Me cuesta asimilarlo y verlo. Soy una persona competitiva y orgullosa, quizá no lo paso tan bien al verme en esta situación ahora”, comentó Badosa, que ocupa actualmente la 74 posición de la clasificación WTA.

Badosa, que podría enfrentarse en segunda ronda con la croata Donna Vekic (21) y en cuarta ronda con la bielorrusa Aryna Sabalenka (2), añadió que el hecho de haber entrenado estos días con las jugadoras del circuito le ha hecho darse cuenta de cuál es su nivel actual.

“Obviamente, he entrenado bastante. Intento siempre entrenar con jugadoras así, con Sabalenka, que tengo muy buena relación, con Rybakina, con Ons (Jabeur). Me gusta entrenar con ellas un poco también para ver yo dónde estoy y cuánto tiempo aguanto también esa intensidad", concluyó la española, que debutará este martes frente a Townsend.