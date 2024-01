Alcaraz: "Quiero que la gente disfrute con mi tenis"

Carlos Alcaraz se mostró de lo más satisfecho tras el triunfo en primera ronda ante Richard Gasquet. El murciano aseguró llevarse buenas sensaciones del partido, sobretodo en un primer set en el que tuvo que mostrar su mejor cara para doblegar a su rival.

"Me sentí bastante bien, creo que jugué un buen tenis. Tuve muchas oportunidades que no aproveché, pero es normal después de dos meses sin competir. He salido contento por el partido en general. Esos nervios que siempre tienes en un tiebreak creo que los he llevado bien mentalmente. Saco muchas cosas positivas de este partido" explicaba un orgulloso Alcaraz tras el partido, que apuntaba que le gusta "hacer que la gente disfrute con mis golpes".

El murciano explicó que llega a la cita en plenitud de condiciones tras una pretemporada atípica pero medida a detalle para pulir todos los detalles. "Tenía que mejorar muchas cosas fuera de pista y esta pretemporada lo he mejorado. Los problemas que tuve el año pasado por estas fechas, me ayudaron a ver las cosas que tenía que hacer mejor, como tengo que trabajar, comer o descansar mejor para estar mejor físicamente el resto del año" apuntaba.

Un rival desconocido

Habló también sobre su siguiente rival, un Lorenzo Sonego al que no se ha enfrentado nunca y sobre quien avisa que no será nada fácil. "No me gusta tener el H2H en contra con nadie y eso me incentiva un poco más. Viene de ganarle a Evans, que no es fácil. Intentaré seguir mejorando y poner mi mejor nivel para poder ganarle".

Para ello, el tenista de El Palmar sabe que la mejora pasa por subir el porcentaje de primeros, algo de lo que se dio cuenta durante el mismo partido, tal y como explicó. "Lo he ido mirando en las pantallas. Me gusta ver las estadísticas durante el partido y sé que el porcentaje de primeros era algo que tenía que subir. Mañana lo entrenaré para segunda ronda" aseguraba, a la vez que admitía sentirse cómodo con las condiciones de noche.

"Siempre es positivo hacer winners, con mi estilo de juego, sobre todo, yendo a la red o siendo agresivo. Las condiciones me han gustado" admitía para finalizar.