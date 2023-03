Un soberbio Odermatt bate el récord de puntos en una temporada

El suizo establece un nuevo récord de 2.042 puntos en un curso superando los 2.000 puntos del mítico Herman Maier Braathen, Kristoffersen, Yule y Zenhaeusern se jugarán este domingo en Soldeu el Globo de Cristal de eslalom

Marco Odermatt aprovechó su última oportunidad para poner el broche de oro a una temporada de ensueño. El esquiador suizo tenía que acabar el gigante de Soldeu entre los tres primeros para fulminar el récord de puntos sumados en una temporada que ostentaba Hermann Maier desde el año 2.000. Y no solo acabó entre los tres primeros sino que se adjudicó el último eslalom de la temporada con total autoridad.

El actual ganador del Globo de Cristal de la General, de Gigante y Supergigante se impuso con total autoridad en el Gigante de Soldeu con 2,11 segundos de ventaja sobre el noruego Henrik Kristoffersen y 2,29 sobre el austriaco Marco Schwarz, que cerró el podio. El esquiador andorrano Joan Verdú acabó en una meritoria décimo quinta posición ante sum afición.

Así es como, Marco Odermatt despidió su mejor temporada de la Copa del Mundo de la mejor manera, ganando y estableciendo un nuevo de récord de puntos conseguidos en una sola temporada. De hecho, el suizo apenas se ha bajado del lo más alto del podio en toda la temporada y no iba a ser menos en su última carrera, el eslalon gigante masculino de las Finales de la Copa del Mundo en Soldeu.

Odermatt ya acabó la primera manga liderando la prueba y realizó una segunda impecable para acabar con una ventaja atómica de 2,11 segundos. Así fue como Odermatt firmaba la séptima victoria de en 10 carreras de GS, pero lo más importante es que elevó su total de puntos de la temporada a la increíble cifra de 2.042 puntos acabando con el récord de Herman Maier lograda en el año 2.000 y que nadie creía que se pudiera batir.

"No tengo ni idea de cómo he ganado, estaba muy cansado. Salimos de fiesta el jueves", se rió Odermatt. "Hoy no ha sido fácil por culpa de esos malditos 2.000 puntos. Quería subir al podio. Así que otra victoria, con dos segundos de ventaja, no sé qué decir", explicaba el propio Odermatt y añadía que "Significa mucho. Los últimos días dije que no era tan importante, sólo son números. Lo importante son los Globos, pero hoy he sentido la presión. Así que sabía que era más importante de lo que dije, así que estoy feliz de haberlo conseguido".

Además, la decimotercera victoria tuvo aún más importancia ya que colocó al suizo junto al legendario trío Ingemar Stenmark, Marcel Hirscher y Maier como los únicos hombres que han logrado 13 victorias en una misma temporada.

El colofón en hombres será este domingo cuando hasta cuatro esquiadores se jugarán el Globo de Cristal de eslalom, en concreto los noruegos Lucas Braathen y Henrik Kristoffersen, y los suizos Daniel Yule y Ramon Zenhaeusern.