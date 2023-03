Marco Odermatt y Lara Gut-Behrami firman un doblete suizo en Supergigante

La suiza hizo buena su victoria para sentenciar el Globo de Cristal de SuperG en una prueba donde hasta cinco esquiadoras tenían opciones al título Odermatt se impuso en una carrera donde ya se había asegurado por primera vez el Globo de la especialidad en detrimento de Kilde

Marco Odermatt y Lara Gut-Behrami han sido los grandes protagonistas en la carrera de Supergigante de las Finales de Copa del Mundo de esquí alpino que se están disputando en Grandvalira Soldeu-El Tarter. Odermatt refrendó su hegemonía ganando la última carrera de SuperG de la temporada. Y su compatriota también ganó para Suiza el Globo de Cristal de la especialidad de la mejor manera, imponiéndose en Andorra y así neutralizando la amenaza de hasta cuatro rivales que también optaban al Globo de Cristal.

La pista Àliga fue el escenario de la lucha entre las cinco esquiadoras para conseguir el Globo de Cristal en Supergigante. Lara Gut-Behrami ha sido la más rápida (1:26.70) de la carrera llevándose también el título de la disciplina 2023. Tras ella ha acabado la italiana Federica Brignone a sólo 22 centésimas, resultado que no le ha valido para revalidar el título logrado la temporada pasada. o que le ha comportado que no pudiera revalidar el título logrado la pasada temporada acabando segunda en la clasificación de la disciplina. Tercera ha sido la noruega Ragnhild Mowinckel, podio que le ha supuesto la tercera plaza en la general de la disciplina.

Primera victoria en Grandvalira en 2008

Para Gut-Behrami, vigente campeona olímpica en SG y que se lleva su cuarto Globo de Cristal de la disciplina, ya sabía lo que era ganar en Andorra porque en 2008, con 17 años, ganó su primera y única carrera de GS de Copa de Europa en la pista Avet de Soldeu, una de sus pistas preferidas, y en 2012 fue la embajadora de la primera prueba de Copa del Mundo que acogió Grandvalira. A lo largo de su magnífica carrera, en Copa del Mundo la suiza ha conseguido 37 victorias y 74 podios, y en 2016 ganó el Globo de Cristal absoluto. La suiza ha afirmado que "sería genial que Andorra pudiera acoger los Campeonatos del mundo de 2029 "porque en febrero la nieve disfruta de mejores condiciones. Además, ha asegurado que "me encantaría seguir compitiendo más veces aquí, ya que tenéis una organización muy buena, mucho mejor que en muchos lugares donde tienen pruebas de Copa del Mundo cada año".

La líder absoluta de la Copa del Mundo, Mikaela Shiffrin, que logró el único Globo de Cristal de su carrera deportiva en SG hace cuatro años en Grandvalira, ha competido este jueves pese a no tener opciones de ganar la categoría. Finalmente, ha quedado en 14ª posición, lo que le ha hecho bajar un puesto de la clasificación de la disciplina y ha terminado 7ª. Después de la carrera, la norteamericana ha hecho una valoración sobre la pista Àliga: “Es una pista muy agradable para esquiar, y aunque no presente grandes retos, es difícil poder alcanzar grandes velocidades, ya que debes ser fuerte en todos los tramos”.

Por su parte, la italiana Elena Curtoni, que lideraba el ranking de Supergigante y era una de las cinco corredoras que se jugaba el título, ha finalizado incluso fuera del podio tras acabar décima este jueves.

Marco Odermatt afianza su liderazgo

El suizo Marco Odermatt se ha impuesto en la carrera de El Tarter con un tiempo de 1:23.91 y no ha dado opciones a sus rivales. Sin presión al tener el trofeo asegurado de la disciplina de Supergigante, título que gana por primera vez y que arrebata a Aleksander A. Kilde, vencedor del 2022. El esquiador también disputará este fin de semana la carrera de Eslalon Gigante (ya tiene asegurado el Globo de Cristal de esta disciplina), momento en el que podría batir el récord masculino de puntos en una sola temporada: superar los 2.000 de Hermann Maier. Al respecto, el deportista se ha mostrado muy tranquilo, ya que ha remarcado que él prioriza hacer una buena carrera.

El podio de la carrera lo han completado el austríaco Marco Schwarz y el noruego Kilde, que finaliza la temporada en segundo lugar de la disciplina, seguido por Vincent Kriechmayr, que este jueves no ha podido completar la carrera.

Espectáculo garantizado en el Mixed Team Parallel

La parte baja de la pista Àliga vivirá este viernes una de las pruebas que aporta más espectáculo a las Finales de la Copa del Mundo por sus peculiaridades: el Mixed Team Parallel (MTP). Se trata de una carrera por naciones en la que de dos en dos, los corredores compiten en paralelo por un trazado de sólo 356 metros de longitud y 100 metros de desnivel. Participan los equipos de las 16 naciones mejor clasificadas del circuito de Copa del Mundo, entre ellas Andorra como invitada por ser el país organizador de las Finales . El equipo andorrano estará formado por Xavi Cornella, Bartumeu Gabriel, Iria Medina y Carla Mijares.

La emoción continuará el viernes a las 19 h en L'Abarset con el sorteo de los 15 primeros dorsales para las pruebas del sábado en la pista Avet, donde los amantes del esquí podrán ver de cerca a los mejores esquiadores y esquiadoras del mundo en un acto público y gratuito con mucha animación y sorpresas. La expectación para las tres últimas jornadas de Finales de la Copa del Mundo es máxima, tal y como demuestra el hecho de que ya se hayan agotado todas las entradas de las gradas para el viernes, sábado y domingo.

Agenda para viernes 17 de marzo:

● Mixed Team Parallel (12 horas, pista Àliga, El Tarter)

● Sorteo público de dorsales (19 horas, L'Abarset, El Tarter) y après-ski con Lunnas y Patricia MantovaniLa pis