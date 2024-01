Núria Castán, primera en el FWT de Verbier

Núria Castán ha ganado la histórica prueba de snowboard del Verbier Pro, competición del Freeride World Tour, superando a las francesas Anna Martínez (2ª) y Estelle Rizzolio (3ª), tras una bajada de gran dificultad técnica y ejecutando un aéreo de gran envergadura. Y todo ello, en la estación en la que la pasada temporada se vio bajo una avalancha de nieve.

Núria comentaba: “Hoy aquí era un día emocional para mi tras el alud que me sepultó el año pasado. Estoy contenta de haber hecho una buena ronda. Me ha salido lo que yo quería, que ha sido muy técnica y con un gran salto. He afrontado mis miedos, pero he finalizado sin problemas, y en primera posición. Mi intención es disfrutar, pero ser campeona del FWT es mi objetivo”.

La snowboarder catalana volvía a la competición tras ser 2ª en el Qualifier 2023. La deportista acumula más de 32 podios entre FWT Pro, Qualifier y Júnior, y tiene un excelente recuerdo de la primera edición del FWT de Baqueira en 2022 dónde se hizo con la plata.

En la misma prueba han competido los dos españoles en la disciplina de esquí, el aranés y también miembro RFEDI de Freeride, Abel Moga y Thibault Magnin, quienes han finalizado 18º y 22º en una prueba ganada por el alemán Max Hitzig.

Magnin, uno de los mejores freestylers del mundo que también se está involucrando de lleno en el freeride, decía: “Es un sueño para mí comenzar aquí, en una prueba tan reconocida y con este gran nivel de corredores. Hoy en mi último 360º me caí sin consecuencias. Mis objetivos para las próximas pruebas es planchar rondas. Aquí ha sido muy difícil en mi primera gran experiencia, per en las futuras quiero aportar más creatividad”.

Calendario del FWT 2024