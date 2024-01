Bronce de Cardona en la Sprint Race de Boí Taüll

La estación de Boí Taüll ha vuelto a vestirse de gala para acoger una competición internacional de esquí de montaña después de haber sido la sede de los mundiales el pasado año con gran éxito internacional. La prueba de Sprint de los ISMF World Cup Skimo Boí Taüll 2024, modalidad que será olímpica en Cortina d'Ampezzo 2026, se ha disputado este sábado en el sector de Vaques de la estación y ha contado con la presencia de 82 atletas de 15 países.

En un circuito con unas condiciones muy buenas y con un sol radiante, los franceses Emily Harrop y Thibault Anselmet han subido al cajón más alto del podio, imponiéndose en una victoria muy ajustada y emocionante. Por su parte, el catalán Oriol Cardona, que hoy no ha tenido las mejores sensaciones, ha logrado asegurar la tercera plaza. Con esta medalla, Cardona suma así el segundo podio en la Copa del Mundo de este año y una medalla de oro en los campeonatos de Europa disputados hace dos semanas en Flaine (FRA).

La estación de Boí Taüll se ha volcado en la prueba, presentando un circuito rápido y técnico pero al mismo tiempo muy accesible para los visitantes; reafirmándose así como una estación de referencia en la organización de competiciones internacionales de esquí de montaña.

Crónica de la jornada: Sprint

La prueba Sprint es la más rápida del esquí de montaña, una carrera individual que combina las características y técnicas básicas en subida con pieles, tramo a pie con esquís en la espalda y una única bajada. La primera ronda del Sprint es una calificación individual con salida cada veinte segundos, los 30 deportistas más rápidos pasan a las rondas eliminatorias con tandas de 6 personas hasta llegar a la final.

La jornada arrancaba a las 9:05h con la primera ronda clasificatoria donde se decidían las corredoras y corredores que han adelantado a las siguientes rondas. El circuito de Boí Taüll ha sido el más rápido de toda la Copa del Mundo hasta el momento: tan ha sido así que incluso algunos de los deportistas más reconocidos del circuito como el suizo Rémi Bonnet han quedado eliminados en las primeras rondas de la prueba. Por su parte, la selección española ha continuado con la tónica de buenas actuaciones a nivel internacional consiguiendo la clasificación de todos sus atletas para las siguientes rondas.

A las 11:57h se daba la salida a la ronda final con presencia de dos esquiadoras españolas: Ana Alonso y Marta Garcia. La prueba ha estado liderada desde un buen inicio por la eslovaca Marianna Jagercikova con bastantes metros de diferencia respecto al resto del grupo. Jagercikova ha atravesado la zona de los diamantes con solvencia, pero después de la primera transición la francesa Emily Harrop ha acelerado el ritmo, y codo con codo, han sido los últimos remos y la foto finish quien debe determinar la ganadora, fallando a favor de Harrop. Completando el podio ha llegado la también francesa Célia Perillat-Pessey, seguida muy de cerca de la catalana Marta Garcia. Al llegar, Harrop explicaba que “estoy muy contenta, he intentado creer durante toda la carrera que la victoria sería posible y lo he dado todo hasta el final. Ha habido un gran nivel y Marianna ha hecho una gran carrera. Estoy muy contenta de que al final mi compañera Célia haya podido quedar tercera”.

A las 12.10h arrancaba la final masculina con el catalán Oriol Cardona clasificado entre los 6 mejores tiempos de las semifinales. El francés Robin Galindo ha empezado la carrera en una clara primera posición, hasta que un error en la zona de los rombos le ha hecho perder posiciones, abriendo la puerta a que Cardona entrara en la zona de transición en primera posición. Sin embargo, la velocidad en las transiciones del actual líder de la clasificación general de la Copa del Mundo Thibault Anselmet ha marcado la diferencia y se ha distanciado del grupo. Por su parte, el suizo Arno Lietha ha conseguido la segunda posición avanzando a Cardona justo al inicio de la bajada y relegando al catalán a la tercera posición, que al llegar declaraba que “estoy muy satisfecho con el resultado, puesto que no he tenido muy buenas sensaciones; en los cambios he fallado algunas veces y la bajada tampoco me ha salido muy bien. No estaba seguro si podría llegar a la final, así que hacerlo y dando el máximo terminar tercero es para mí un gran resultado, y más compitiendo en casa”. Por su parte, Anselmet explicaba que tampoco había tenido muy buenas sensaciones, en una carrera difícil y dura, donde con tres podios por el equipo de Francia les convierte en los protagonistas absolutos del día.

En cuanto al resto de participantes españoles, Marta Garcia y Ana Alonso se han quedado en las puertas del podio con una 4ª y 5ª posición respectivamente. Cabe destacar que la 4ª posición de Marta Garcia ha sido su mejor resultado en la modalidad de Sprint desde que fue madre hace dos años. El esquiador vasco Íñigo Martínez, se ha quedado a las puertas de la final ya que, pese a quedar tercero en su semifinal, la otra semi ha sido más rápida y le ha dejado sin plaza por 0,3 segundos.

Clasificaciones

La prueba de Sprint ha contado con la participación de 82 corredores y corredoras, distribuidos en las diferentes categorías de la competición. Estos han sido los resultados de la prueba de este sábado, que también se pueden consultar aquí

ISMF - Senior Femenino- clasificación completa aquí

1ª Emily Harrop (FRA) → 3:13.04s

2ª Marianna Jagercikova (ESK) → +0,13s

3.ª Célia Perillat-Pessey (FRA) → + 9,78s

ISMF - Senior Masculino - clasificación completa aquí

1ª Thibault Anselmet (FRA) → 2:42.13s

2ª Arno Lietha (SUI) → +4.13s

3ª Oriol Cardona (ESP) → + 5.91s

ISMF - Sub-23 Femenino - clasificación completa aquí

1ª Katia Mascherona (ITA)

2.ª Lisa Moreschini (ITA)

3.º Louna Dupont (FRA)

ISMF - Sub-23 Masculino - clasificación completa aquí

1º Matteo Favre (SUI)

2ª Pablo Giner (FRA)

3º Tobías Donnet (SUI)