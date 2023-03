Andorra acelera hacia los Campeonatos del Mundo en 2029

La valoración positiva de las Finales de la Copa del Mundo por parte de los atletas y la FIS refuerza las expectativas para recibir unos Campeonatos del Mundo en 2029 El equipo de Noruega se impone al 'Mixed Team Parallel', la última prueba disputada en El Tarter y la acción se traslada a Soldeu

Andorra y Grandvalira avanzan con paso firme para ser la sede de los Campeonatos del Mundo de esquí alpino en 2029. Desde el Principado no han dejado de trabajar en este sentido, más después de ser superados por la estación suiza de Crans Montana en su primera tentativa para los Campeonatos de 2027. Porque el mismo día que fueron desbancados por los helvéticos ya anunciaron que optarían al 2029.

Y con trabajo duro y aprendiendo de la experiencia se han convertido en los firmes candidatos a 2029. Más todavía con la valoración positiva que están generando las Finales de la Copa del Mundo que se están celebrando en Soldeu-El Tarter. En este sentido, el director general de las Finales de la Copa del Mundo Andorra 2023, David Hidalgo, ha asegurado este viernes que, tras superar el ecuador del evento, todo el retorno que están recibiendo de los atletas y de la Federación Internacional de Esquí (FIS) está siendo "muy positivo".

Los protagonistas de la competición valoran sobre todo el esfuerzo que se está haciendo por tener unos trazados en buenas condiciones a pesar de la meteorología adversa con la que se comenzó la semana, y también todos los servicios de acogida. Hidalgo ha asegurado que "hemos tenido muy buen retorno por parte de los atletas, que son los expertos, y esto nos anima a la hora de encarar la promoción de la candidatura para acoger unos Campeonatos del mundo en 2029".

La experiencia es un grado y saben que no será fácil llevar a Andorra los anhelados Campeonatos del Mundo. No obstante, aprendieron de la candidatura de 2027 y ahora el Consejo de la FIS cuenta por primera vez con un miembro andorrano, lo que dará más facilidades a la hora de “hacer la promoción de la candidatura y poder explicarla bien”, explica Hidalgo. Precisamente, este viernes se celebra en Soldeu una reunión del Consejo de la FIS, una ocasión única para que sus miembros puedan conocer in situ lo que puede ofrecer Andorra.

Más allá de los Campeonatos del Mundo, el propio Hidalgo adelantaba que, “sería un éxito importante poder estar en el calendario de Copa del Mundo cada dos o tres años”. La preferencia son las pruebas técnicas, para poder seguir mostrando al mundo “la joya de la corona, que es la pista Avet de Soldeu”. Pensando en la próxima temporada, "todas las opciones están abiertas porque todavía no se ha cerrado el calendario", y ha añadido que "nuestro compromiso con la FIS es máximo y estaremos encantados de recibir lo que nos concedan" .

Mixed Team Parallel

Respecto a la competición, l pista Àliga ha acogido este viernes el 'Mixed Team Parallel', la última de las pruebas de las Finales de Grandvalira que tienen lugar en la pista de El Tarter. El equipo que se ha impuesto ha sido Noruega en la final contra Suiza. La tercera y cuarta posición han sido para Austria y Alemania.

Ahora, la acción se traslada a Soldeu, donde la pista Avet acogerá las disciplinas técnicas. El sábado se disputará el Eslalon femenino y el Gigante masculino, con la presencia del andorrano Joan Verdú; y el domingo será el turno del Gigante de mujeres y el Eslalon de hombres, en el que dos noruegos y dos suizos se disputarán el título de la temporada. Sobre las dos últimas jornadas, David Hidalgo ha dicho que "tendremos una meteorología aceptable" y que la pista Avet está en buenas condiciones gracias a "meses de trabajo duro en pistas".