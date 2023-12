Los Patriots tocan fondo: de la legendaria dinastía con Tom Brady a ser un 'hazmerreír' de la NFL

La franquicia de Boston se quedó a cero en su último partido ante Los Angeles Chargers Los Patriots de Bill Bellichick ostentan el segundo peor balance de toda la NFL, con 2 victorias y 10 derrotas

Para desgracia de sus aficionados, la temporada de los New England Patriots roza la vergüenza. La misma franquicia que instauró una de las mayores dinastías del deporte con Tom Brady y Bill Bellichick vive ahora su peor momento, sumidos en el pozo más profundo de la NFL.

Los de Boston poseen el segundo peor balance de toda la NFL, con tan solo 2 victorias y 10 dolorosas derrotas en su casillero personal. Como no, son últimos en una AFC Este que reinaron durante casi dos décadas y sus rivales de la Conferencia Americana ya los ven como un 'juguete' con el que divertirse.

En la última jornada, los Patriots ni tan solo fueron capaces de anotar un punto, perdiendo por 0-6 ante unos Chargers que se están empeñando semana tras semana a jugar peor a esto del fútbol americano. En cualquier caso, los de Nueva Inglaterra están completamente perdidos, tanto fuera como dentro del campo. Eso de la 'Patriot Way' parece quedar ya muy lejos, y son un barco que echa aguas y que necesita pasar por una fase de reconstrucción cuanto antes.

Tras doce jornadas disputadas, son el equipo que menos puntos totales ha anotado, con 148, y la décima peor defensa, con 248 puntos totales recibidos. Ya ni tan solo queda la defensa como seña de identidad, algo que los había mantenido a flote tras la marcha de Tom Brady allá por 2020.

Esta temporada 2023 ha sido la sentencia final sobre Mac Jones, quarterback que, pese a mostrar destellos de brillantez en su año rookie en 2021, el tiempo (y quién sabe si otros motivos) ha acabado por convertirle en uno de los peores de la liga en números...y sensaciones en el césped. El formado en la Universidad de Alabama es:

