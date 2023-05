Reaves sienta cátedra en Los Ángeles

La estrella en ciernes se ha convertido en una de las herramientas más importantes de Darvin Ham Promedia 15.4 puntos, 4.8 rebotes y 4.3 asistencias durante la postemporada con los Lakers

El escolta de Los Ángeles Lakers, Austin Reaves, es uno de los nombres propios de la temporada. Por su irrupción, por sus particularidades, por su historia. Pero sobre todo por su determinación. Porque su explosión no tiene casi precedentes. Hace prácticamente dos años era un jugador no drafteado. Ahora está a un paso de las finales de la NBA con una de las franquicias con más historia junto con los Boston Celtics.

El de Arkansas, que está en su segunda temporada en la liga y se ha ganado un hueco en el quinteto inicial junto a estrellas de la talla de LeBron James o Anthony Davis, es ese perfil que todo entrenador querría tener. Un jugador que podría encajar en prácticamente cualquier plantilla. Un líder silencioso que entiende como nadie el juego y las necesidades ofensivas y defensivas del equipo y ejecuta como un asesino de guante blanco.

Su camino bien podría ser la radiografía de un libro de ficción. En 2021 no fue elegido en el Draft. En 2022 empezó a ganar peso en el equipo: primero con un contrato dual y posteriormente con minutos de calidad en la rotación. Y en 2023 estamos ya ante una realidad: 13 puntos, 3 rebotes y 3.4 asistencias de promedia en un total de 64 partidos disputados durante la temporada regular. Y los playoffs, claro.

Su relato es, sin duda, inspirador. Un ejemplo deportivo. Un jugador que se ha ganado el respeto de LeBron James sobre la pista y que es capaz de asumir el liderazgo cuando así lo exige el partido. Asumir los tiros importantes, participar activamente en la creación del juego y luchar por cada rebote pese a no ser de los más altos (1,96m).

AUSTIN REAVES FROM HALFCOURT AT THE BUZZER 😱



WHAT A SHOT. LAKERS LEAD ON ESPN. pic.twitter.com/8ES5Kfv3cO — NBA (@NBA) May 13, 2023

Cuando alguien se imagina a una estrella de la NBA, lo lógico es pensar en todo aquello que no es Reaves. "Durante toda mi vida he sido el más delgado, alguien no lo suficientemente atlético e incluso no demasiado habilidoso. Todos encontraban excusas. Siempre era algo así como vamos a encontrar algo que no pueda hacer para que no lo consiga", reconoció en una entrevista para LA Times.

Pero lo cierto es que el joven talento transmite madurez, temple, liderazgo, seguridad y confianza en todas sus acciones. Y estos playoffs están sirviendo para consagrarse. El Game 6 ante los Warriors es buena prueba de ello. 23 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias... ¡con un 58.3% de acierto en tiro de campo y un 80% desde la línea del triple!

Los Lakers hacen historia

A principios de temporada, los Lakers de Darvin Ham tenían menos de un 1% de posibilidades de disputar la postemporada. Un balance de 2-10 que ponían en serio peligro el devenir de una franquicia histórica. Campeones en 2020, los angelinos cayeron en primera ronda ante los Phoenix Suns a la temporada siguiente y se quedaron fuera de cualquier opción al anillo la otra. Hasta que llegó el Deadline.

La llegada de activos importantes como D'Angello Russell, Rui Hachimura, Jarred Vanderbilt o Malik Beasley han elevado el techo competitivo de un equipo que domina el rebote y gestiona de forma inteligente los malos momentos. Un conjunto sólido, capaz de sobrevivir a cualquier rival y a cualquier contexto.

Reaves, avalado por LeBron James | HARRY HOW / AFP

Los Lakers accedieron al playoff por la vía del play-in: eliminó a los Minnesota Timberwolves y se enfrentó a los Memphis Grizzlies en primera ronda, uno de los equipos más regulares de la temporada, y a los Golden State Warriors, vigente campeones de la NBA. Pero para más épica, existe un dato que evidencia la heroicidad de este equipo: son el primero en MLB, NBA, NFL y NHL que llega a unas finales de conferencia siendo el último de su división.

El equipo de Darvin Ham terminó quinto en el Pacífico con un balance de 43-39 por detrás de Kings (48-34), Suns (45-37), Clippers (44-38) y Warriors (44-38) y se medirá a los Nuggets de Nikola Jokic en las finales de conferencia.