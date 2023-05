Pau Gasol respalda a Antetokounmpo

El griego reflexionó sobre el fracaso tras caer en los playoff de la NBA “El fracaso viene solo cuando no se intenta”, dijo el expívot de los Lakers

A raíz de la profunda reflexión sobre el concepto del fracaso compartida por la estrella de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, tras su eliminación en los playoff de la NBA, el español Pau Gasol secundó este martes sus palabras al considerar que “la única derrota viene solo cuando no se intenta”.

En una charla virtual junto a la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, en el marco del V Encuentro Internacional de Rectores Universia 2023, celebrado en Valencia, el segundo jugador español en debutar en la NBA definió la derrota como una “oportunidad para seguir creciendo” y “motivarte un poco más en el siguiente partido”, filosofía que aprendió de su compañero en Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant.

Gasol ha compartido sus impresiones sobre el liderazgo, el aprendizaje continuo y la capacidad de emprendimiento con jóvenes universitarios vinculados con el banco, a quiénes ha animado desde su experiencia a “salir de la zona de confort y arriesgarse por sus sueños” manteniendo un firme compromiso pese a las dificultades.

“Cuando yo dejé mi país no fue nada fácil y me daba miedo, pero me comprometí al cien por cien en alcanzar mis metas porque no se puede ir a medias”, ha confesado el deportista, quién siempre trató de “llevar bien alto” el nombre de España por el mundo.

Durante el encuentro con los estudiantes y emprendedores, el exjugador de Los Ángeles Lakers, equipo con el que consiguió dos anillos en la NBA -en 2009 y 2010- ha recordado su etapa universitaria como un “camino difícil” en el que combinó el deporte profesional con la carrera de Medicina.

“Todos los días, durante meses, iba a entrenar en transporte público a las siete de la mañana, después acudía a la universidad para volver de nuevo a realizar un entrenamiento por la tarde”, una situación que llevó a la estrella del baloncesto a renunciar a su “vida social” en todo ese período.

Para Gasol, el aprendizaje diario a lo largo de su carrera ha sido fundamental en la consecución de todos sus logros deportivos, entre los que destacan un Campeonato del Mundo en Japón 2006 y tres oros europeos -Polonia 2009; Lituana 2011 y Francia 2015- logrados con la selección española, entre muchos otros.

Alejado ya de las pistas, el excapitán español ha explicado que trata de transmitir toda la destreza adquirida como líder de baloncesto en su segunda etapa profesional, donde preside la fundación Gasol Foundation y ha sido recientemente nombrado embajador global del Mundial de baloncesto de 2023.