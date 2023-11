Maxey y los Sixers siguen intratables: 50 puntos y líderes en solitario

El base de la franquicia de Pensilvania consigue su máxima anotación histórica Embiid y Maxey han anotado el 50.55% del total de puntos anotados por Philadelphia

Los Philadelphia 76ers han empezado la temporada 2023/2024 como un tiro. Tras la nueva exhibición de Tyrese Maxey en la victoria por 137-126 contra los Pacers, los Sixers lideran la NBA con 8 victorias y 1 derrota en los primeros nueve partidos.

Liderados por Embiid y Maxey, los 76ers han activado la velocidad de crucero para liderar la NBA en solitario con 8 victorias consecutivas. Tras caer derrotados contra los Bucks en el primer partido de la temporada, Joel Embiid y Tyrese Maxey están llevando a los Sixers a otro nivel.

Con 50 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias, Tyrese Maxey firmó su mejor partido de su carrera contra los Indiana Pacers. Su fantástico 7 de 11 desde el perímetro fue clave para que el base de Philadelphia alcanzáse los 50 puntos, la máxima anotación de su carrera. Además, se convirtió en el segundo jugador más joven de la historia de los 76ers en alcanzar los 50 puntos en un mismo partido, por detrás de Allan Iverson.

Y es que su partido contra los Pacers fue la guinda del pastel de un inicio de temporada superlativo. Tras los primeros nueve partidos en los que ha jugado 37.9 minutos de media, Maxey promedia 28.6 puntos, 5.4 rebotes y 7.2 asistencias por partido. Parece que el base ha acabado de explotar su potencial en la presente campaña y ha sido el gran beneficiado del traspaso de James Harden a Los Angeles Clippers. Con Harden en el equipo, el base promedió 20.3 puntos, 2.9 rebotes y 3.5 asistencias con una media de 33.9 minutos por partido durante la temporada pasada.

Quien también se ha visto beneficiado con la salida de James Harden es Joel Embiid. Si alguien pensaba que el MVP de la temporada pasada bajaría su nivel en la presente campaña estaba equivocado. Junto a Maxey, el pívot está llevando a Philadelphia hacia el liderato de la NBA.

Tapado por los 50 puntos de Maxey, una vez más Joel Embiid fue determinante para la victoria de los Sixers. El jugador nacido en Camerún firmó 37 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias en la victoria frente a los Pacers. Y es que tras ganar el MVP de la pasada temporada, no solo no está bajando el nivel, sino que lo está mejorando. Embiid está promediando 32.4 puntos, 11.7 rebotes y 5.7 asistencias por partido, formando una dupla intratable con Maxey.

