Doncic no basta para parar la caída de los Mavericks

El esloveno no pudo evitar la derrota de Dallas por 125-127 en la visita de los Warriors a Texas El base europeo firmó unos notables 30 puntos y 17 asistencias tras perderse 5 partidos

El esloveno Luka Doncic regresó este miércoles tras cinco partidos de baja por un problema muscular y firmó un doble doble de 30 puntos y 17 asistencias, pero los Dallas Mavericks (125-127) cayeron en casa contra los Golden State Warriors y bajaron a la novena plaza en el Oeste.

Doncic no competía desde el pasado 9 de marzo, cuando se retiró del partido perdido contra los New Orleans Pelicans por un problema muscular en un muslo. Regresó este miércoles con un gran nivel, en una noche en la que los texanos no pudieron contar con Kyrie Irving, pero sus Mavericks perdieron el quinto partido de sus últimos siete.

Tras romper ante los Rockets su racha de once derrotas consecutivas fuera de casa, los Warriors lograron un importante triunfo con una gran actuación coral en Dallas. Jonathan Kuminga fue el mejor con 22 puntos, acompañado por los 20 de Steph Curry en un grupo de seis jugadores por encima de los diez puntos.

No faltaron las polémicas arbitrales, con los Mavericks que lamentaron un fallo en el tercer período que acabó con tres puntos de los Warriors, a la postre decisivos para la victoria.

Los vigentes campeones son sextos (38-36), en puestos de 'playoffs', mientras que los Mavericks son novenos (36-37), y necesitarían dos rondas de 'play-in' para acceder a los 'playoffs'.