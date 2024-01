Doncic avisa a Embiid y pone la directa hacia el MVP

No es ningún secreto que Luka Doncic es uno de los mejores jugadores de toda la NBA. Apenas hace cuatro días que, con 73 puntos, el esloveno registró la máxima anotación histórica de un jugador de los Dallas Mavericks en un mismo partido. Y es que muchos lo consideran uno de los cinco mejores jugadores de la NBA, pero otros ya lo colocan entre los mejores de la historia.

El entrenador de los Dallas Mavericks, Jason Kidd, no ha dudado en elogiar a la estrella de su equipo en una entrevista en el pódcast 'The Freak's "The Downbeat"' en la radio de Dallas: "Este chaval tiene 24 y está rompiendo todos los récords que se le ponen enfrente. Es un ganador y su gran objetivo es ganar un campeonato. Y llegará ahí y no solo ganará uno, ganará varios cuando todo esté dicho y hecho”.

De hecho, Jason Kidd fue más allá y sorprendió a todo el mundo situando a Luka Doncic al mismo nivel que Michael Jordan: "Él está en el ambiente de Michael Jordan, el mejor de siempre, LeBron, Kobe. Así que, solo apreciar lo que este joven está haciendo a la edad de 24 es algo que Dallas nunca ha visto. He dicho esto internamente: es mejor que Dirk (Nowitzki). Él hace cosas que Dirk nunca podía hacer, y ahora es la oportunidad de rodearte de la gente adecuada para ganar un anillo".

Y es que la temporada de Luka Doncic está siendo increíblemente buena. Con 34.7 puntos, 8.6 rebotes y 9.6 asistencias de promedio por partido, el esloveno está registrando números de MVP. Es más, ha promediado triple-doble con 39.6 puntos en los últimos 10 partidos. Alucinante.

Competencia por el MVP

Sin embargo, hay principalmente dos obstáculos con nombre propio en su camino hacia el MVP de la temporada regular: Joel Embiid y Nikola Jokic.

La estrella de los Sixers y vigente MVP es el principal candidato a llevarse el galardón de la presente campaña. No obstante, la lesión que ha sufrido en su rodilla izquierda podría privarle de su segundo MVP consecutivo.

Por la otra parte, el doble MVP Nikola Jokic es el otro gran candidato a llevarse el reconocimiento. El 'Joker' ha sido el jugador más completo de la NBA en los últimos años y los Denver Nuggets se han aprovechado de ello.

Sin embargo, tanto Luka Doncic como Giannis Antetokounmpo son los otros dos grandes nombres que amenazan a Embiid y Jokic en torno al MVP de la temporada regular.