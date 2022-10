Todas los cracks, menos un 'sospechoso habitual', empiezan a lo grande en la NBA

Curry, Lebron, Brown, Tatum y Harden superaron los 30 puntos en el arranque de la NBA Westbrook volvió a no poder guiar el ataque de los Lakers ante los Warriors

'It's Showtime'. Arrancó la NBA con dos partidazos y con el estreno de los dos finalistas del curso pasado. Los Warriors, tras darse un fiestón en la ceremonia del anillo, superaron con comodidad a los Lakers con un Curry estelar y un juego en equipo muy superior al de los angelinos.

Los Celtics, subcampeones, demostraron que siguen siendo uno de los equipos más temibles, aún sin su entrenador, en la victoria contra los Sixers de un Harden que quiere demostrar que sigue siendo una de las grandes estrellas de la liga.

Curry notó el 'picorcito'

El MVP de las pasadas finales empezó como acabó la temporada. Cuando el partido se complicó apretó el gatillo desde fuera y, aunque en un principio no le entraron, supo penetrar a canasta para firmar un completo encuentro de 33 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias. Mención especial para Wiggins, clave en defensa y 'matador' del encuentro con dos triplazos en los minutos finales (4/7) para sumar 20 puntos.

Lebron sigue sobre los 30

'King' James, a sus 37 años y en el inicio de su temporada 20 en la NBA, volvió a superar los 30 puntos, ya promediados el pasado curso, para tratar de aguantar unos Lakers que hacen aguas por todos partes. Lebron aportó 31 puntos, 14 rebotes y un mate inverosímil para un jugador de su edad y ya está a menos de 1300 de convertirse en el máximo anotador de la historia. Davis aportó 27 más con canastas de muchos quilates.

Westbrook sigue sin ser el socio ideal

Russel Westbrook, pese a no presentar malos números, 19/11/3, volvió a deleitar a los aficionados del Chase Center con un 'air ball' incomprensible para un jugador de su calidad. A su vez, no supo guiar a los angelinos cuando sus dos estrellas no estaban en cancha, ni tampoco con ellas.

Brown y Tatum siguen a lo suyo

Las dos estrellas de Boston empezaron de forma estelar anotando 35 puntos cada uno, con grandes porcentajes de tiro, para avisar a Embid, Harden y Maxey que tendrán que apretar el acelerador si quieren aspirar a liderar el Este. El pívot de Philadelphia, eso sí, sumó 26 puntos y 15 rebotes.