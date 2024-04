Sanahuja: "Tenemos opciones de oro y vamos a ir a por ello"

Bernat Sanahuja, internacional español, es una de las grandes promesas del waterpolo nacional, con solo 23 años. El jugador del Club Natació Atlètic Barceloneta se encuentra inmerso en el tramo decisivo de la temporada y con los Juegos Olímpicos de París en el horizonte. Embajador de Le Coq Sportif, marca que le está apoyando en su camino a la cita olímpica, el egarense analizó para 'Sport' los retos que tiene por delante en los próximos meses.

¿Qué valoración haces de tus primeros meses en el CNAB?

Muy buena, ya me esperaba que la integración fuera muy fácil, ya que los compañeros son los mismos que en la selección por lo que no ha sido un cambio drástico. Me he sentido muy cómodo y ha sido todo muy fácil. Hemos empezado muy bien aunque ahora se nos ha puesto un poco difícil en Champions, aunque seguimos dependiendo de nosotros mismos y tenemos opciones aún.

Quedan poco más de dos meses de competición, ¿a nivel de club qué objetivos tenéis de cara al final de temporada?

A nivel nacional lo de siempre, intentar ganarlo todo y a nivel internacional meternos en la Final 4, está un poco más complicado que hace un mes pero seguimos teniendo opciones.

Crees que el nuevo formato de Champions (con dos grupos) os ha perjudicado?

Es más difícil, al final en lugar de ir ocho van cuatro, a este nivel ya es muy difícil ganar, cualquier equipo ya tiene un nivel muy alto. Hemos empezado con mal pie pero tenemos la calidad y el nivel para hacerlo y creo que vamos a conseguirlo.

¿Váis a intentar hacer algún cambio de cara al tramo final?

Vamos a seguir como estamos. En el partido contra Olympiacos no estuvimos también pero en el partido que tuvimos aquí contra Ferencvaros no dimos mal nivel, estuvimos bien, pero ellos también. Al final tenemos que seguir con nuestro juego de mucho ritmo, salir a la contra y defender. Basándonos en nuestro estilo podemos ganar.

Pensando ya en el verano, ¿es difícil centrarse con la cita olímpica a poco más de 100 días?

Es inevitable estar pensando en los Juegos pero sí que es verdad que ahora estamos todos puestos en los objetivos del club y una vez acabemos iremos al 100% a por París.

En un ciclo olímpico atípico, con dos mundiales en unos pocos meses y un europeo de por medio, eso hace que lleguéis a la cita de París más entonados?

Nos ha dado la opción de competir contra los grandes más veces y eso al final creo que lo va a igualar todo en París. Creo que nos va bien a todos competir, mucho mejor que estar entrenando. Además los resultados nos han acompañado y eso nos ha dado motivación extra.

Segunda cita olímpica para ti después de Tokio, como afrontas este nuevo reto?

Con la misma ilusión, unos Juegos Olímpicos se viven con muy pocas veces así que voy con las mismas ganas y el mismo objetivo, que es el oro.

Solo 23 años, ganando minutos en la selección, a nivel personal cómo estás viviendo este momento y cuál es la clave para llegar hasta aquí?

Estoy muy contento, al final, que te premien el trabajo diario te llena de satisfacción. Y en cuanto a la clave, nunca creer que lo sabes todo, siempre intentar aprender más y entrenar cada día al máximo.

Bernat Sanahuja, focalizado en el oro olímpico / Dani Barbeito

Primer oro en un Campeonato Europeo (11-10 en la final ante la anfitriona Croacia), bronce en Doha (14-10 a Francia), bronce en Fukuoka (6-9 contra Serbia), ¿cuál es el secreto de esta selección?

El trabajo del día a día. Somos una selección que igual por físico somos algo inferiores a las otras, pero a ritmo y ganas no nos gana nadie. Hemos formado una familia, un grupo muy unido y jugamos muy bien en equipo.

¿La medalla olímpica es el paso natural de esta selección?

Es lo único que se nos está resistiendo. En Tokio fue un golpe duro pero creo que nos ha servido para crecer más como equipo y creo que tenemos opciones y a por eso vamos a ir.

En Tokio se rozó la medalla (cuartos tras perder con Hungría), ¿qué sensación deja ese partido?

Fue un golpe duro. Ya veníamos de semis que prácticamente las teníamos encaminadas y al final se nos fueron y eso creo que anímicamente tocó bastante al equipo y el tercer/cuarto puesto ya nos remató. Pero esto nos sirve para seguir creciendo y creo que estamos más preparados que entonces y vamos a cambiar respecto a la última vez.

Se os está comparando ya con la selección de Barcelona 92 y Atlanta 96, ¿cómo lleváis esa comparación?

Al final no puedes evitar que se compare porque fue una selección con unos resultados casi perfectos pero creo que ha cambiado mucho, tanto el deporte en sí, nuevas reglas, como ele stilo de juego. Está bien que nos comparen, esos es que estamos muy bien y con ganas de también conseguir el oro.

Bernat Sanahuja, internacional español / Dani Barbeito

¿Cuáles dirías que son tus referentes?

Felipe (Perrone), lleva muchos años jugando al máximo nivel y siempre te ayuda a estar mejorando. Munárriz por lo polivalente que es, que creo que cualquiera quiere jugar como él... en general todos los mayores te ayudan en el día a día y eso se agradece mucho.

España ha quedado enmarcada en el grupo B junto con Australia, Serbia, Francia, Hungría y Japón. Qué valoración hace la selección? Rivales recurrentes, qué destacarías de cada uno?

De Francia, juegan en casa y eso siempre se tiene que tener en cuenta, Australia ha mejorado mucho en los últimos años, y los demás, cualquiera nos puede ganar y los podemos ganar, está todo muy igualado. Va aser afrontar cada partido como si fuera una final. En teoría no será difícil pasar de grupo pero tampoco fácil. Japón también tiene mucho ritmo y pueden dar la sorpresa, así que tenemos que tenemos que estar preparados para todo.

¿Un pronóstico para París?

Espero que nosotros oro. Plata Hungría y bronce Italia.