¡España, a la final del Europeo!

España y Grecia reeditaron en las semifinales del Campeonato de Europa que se disputa en Eindhoven la final del último europeo, con idéntico resultado, la victoria para las españolas. El combinado que dirige Miki Oca fue superior de principio a fin y con una defensa ordenada y un ataque coral (marcaron diez de las once jugadoras) dejó sin 'vendetta' al conjunto heleno (13-5).

España-Grecia 11-0-1-2024 Europeo ESP 13 5 CRO Alineaciones España Martina Terré; Piralkova (1), Anni Espar (1), Bea Ortiz (2), Nona Pérez (1), Paula Crespí (1), Elena Ruiz (1p), Pili Peña (1), Forca (3, 1p), Paula Camus (1), Maica García (1) y Paula Leitón (-). Grecia Diamantopoulo; E. Plevritou (-), Chydirioti (-), Elefhteriadou (-), M. Plevritou (-), Xenaki (3), Asimaki (1), Patra (-), Ninou (-), V. Plevritou (-), Giannopoulo (1), Elliniadi (-).

Un desajustre defensivo propició que Grecia se pusiera por delante en apenas unos minutos disputados. Giannopoulo, que había ganado el sprint inicial, se metió hasta la cocina para batir a Martina Terré. Apenas pudo celebrar el conjunto heleno, pues ya en la siguiente jugada Maica García provocó un penalti que transformó Elena Ruiz. Judith Forca, en una acción individual, hizo el 2-1.

Después de unos minutos de parón ofensivo, gracias al acierto de las guardametas, y a los palos, Ani Espar aumentó un poco más la cuenta española (3-1) transformando un buen ataque español. Empezaba a funcionar la maquinaria en el conjunto de Miki Oca y aún hubo un cuarto, obra de la debutante jugadora del CN Terrassa, Isa Piralkova, antes de acabar el primer parcial.

Algó más tardó en llegar el primer gol en el segundo cuarto. Había transcurrido ya un minuto y medio cuando Nona Pérez, en un mano a mano con la guardameta griega firmó el quinto.

En un parcial poco anotador, marcado por las defensas, las porteras, especialmente en el caso de Marina Terré (acabó con un 68,8% de acierto) y la dureza, solo hubo un gol más, el que hizo Xenaki en la cuarta superioridad de Grecia (5-2).

Judith Forca abrió la cuenta en el tercer parcial con un doblete en los primeros compases, y de nuevo Terré y la defensa evitaron la ofensiva griega. Bea Ortiz y Paula Camus pusieron la guinda y el 9-2. Con un parcial de 4-1 como en el primer cuarto, España ponía ya muy cuesta arriba el partido a las helenas.

El dominio de las españolas no cesó en el último y definitivo parcial que arrancó con un pase de Bea Ortiz a Maica García que la nadadora del CN Sabadell no desaprovechó. No tardó Bea en firmar el suyo con un trallazo lejano a la escuadra, aunque este no subió al marcador. El que si subió fue el de Xenaki, también con un chute bien dirigido a la esquina.

De nuevo una asistencia de Bea Ortiz la hizo buena Marta Crespí para seguir ampliando la cuenta. Pero Bea no quería quedarse sin su diana, y llegó, a dos para el final, con un disparo potente y centrado. Pili Peña, con detallito de veterana y un lanzamiento con la izquierda acabó de hundir a las griegas.

España, clasificada para París como subcampeona mundial, disputará una nueva final del campeonato de Europa, mientras que le conjunto griego deberá esperar la carambola para conseguir el billete olímpico después de tres ediciones sin presencia.