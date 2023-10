Robles: "Convocar elecciones para guardar el sillón de presidenta no es adecuado"

"Hay una decisión judicial del TSJM que hay que respetar y acatar pero yo no comparto", dice la ministra de Defensa, que respalda a Gabilondo como candidato del PSOE

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que la decisión de convocar elecciones para el 4 de mayo "simplemente para guardar el sillón no es lo más adecuado en este momento" de proceso de vacunación frente al coronavirus.

Así lo ha declarado este lunes en Antena 3, donde la ministra ha discrepado de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de respaldar la convocatoria electoral e inadmitir el recurso con medidas cautelarísimas presentado por la Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid contra el decreto de Isabel Díaz Ayuso. "Hay una decisión judicial del TSJM que hay que respetar y acatar pero yo no comparto", ha subrayado Margarita Robles. Y ha añadido: "Esta convocatoria de elecciones se hace no porque haya terminado la legislatura o sea una necesidad de la ciudadanía sino por una necesidad de la presidenta de no querer perder la presidencia" y para un periodo de tiempo de menos de dos años.

Estima, no obstante, que en este caso la publicación del decreto de convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) era un requisito indispensable. Dicha publicación del decreto de convocatoria en el boletín se produjo posteriormente a la presentación de las mociones de censura contra Díaz Ayuso. "Dicho esto, hay que respetar y acatar la decisión de los tribunales y ahora lo importante es que los ciudadanos hablen y valoren la realidad", ha recalcado.

A juicio de la ministra, "hace falta estabilidad, sosiego y seguir avanzando en la lucha contra el coronavirus COVID-19 en este proceso de vacunación". Ha aclarado que nadie le pidió ser candidata del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid en estas elecciones. "Tengo un compromiso con el presidente del Gobierno y estoy encantada y orgullosísima de ser ministra de Defensa, y Ángel Gabilondo, que conoce perfectamente la realidad de Madrid, es el candidato idóneo, el que vamos a apoyar todos", ha insistido.

También ha sido preguntada sobre un posible adelanto de las elecciones generales para el mes de octubre, y se ha limitado a decir: "Esa es una decisión que corresponde al presidente del Gobierno exclusivamente, que valorará las circunstancias". "El Gobierno está trabajando al mil por mil tratando de dar soluciones a los problemas de este país que son muchos y, en este sentido, estamos volcados todos para intentar superar esta circunstancia tan difícil que hemos vivido este último año", ha concluido.