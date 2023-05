El PNV responde a Ayuso tras hablar de racismo: "A esta mujer le vale todo. Es injusto"

Ortuzar cree que es "una salida de tono incomprensible" y reprocha a la presidenta tener como eje de campaña "zumbar a Bildu y ahora a nosotros"

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, no ha escondido un profundo malestar con la presidenta de la Comunidad de Madrid, que en una entrevista con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, acusa a su formación de ser racista. “Yo soy de los que creen que en política no vale todo. Y a esta mujer parece que le vale todo. No sé quién le ha dicho que va a tener más votos en Madrid metiéndose con lo vasco y con los partidos vascos”, se quejó el dirigente jeltzale en una intervención en el programa ‘Al rojo vivo’.

“Ahora ha cogido como doble eje de campaña zumbar a Bildu y zumbarnos a nosotros. Me parece una injusticia y una salida de tono”, asegura Andoni. Isabel Díaz Ayuso respondía a una pregunta sobre el caso Vinicius que está copando la política nacional y la existencia de racismo en España: “Se ve que desde fuera se está utilizando y que muchos dirigentes políticos de otros países empiezan a acusar a España de ser un país racista. Yo lo niego. Claro que hay conductas racistas también en la política. Las hay en el PNV, es fundamento del Partido Nacionalista Vasco, ahí lo llevan”.

Unas palabras que han sentado fatal dentro del partido vasco, a solo cinco días de las elecciones autonómicas y municipales.