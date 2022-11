Neuer confirma que portará el brazalete arcoíris contra Japón

Neuer confirmó que llevará el brazalete 'One Love' durante el debut de la 'Mannschaft', ante Japón Con el apoyo absoluto de los responsables de la Federación Alemana tal y como comunicó el arquero

Manuel Neuer, portero y capitán de la selección alemana, confirmó este sábado que portará el brazalete arcoíris que reivindica los derechos LGTB durante el partido que les enfrentará, el próximo miércoles, a Japón, el primero del grupo E -en el que también se encuadra España- del Mundial de Qatar 2022.

Neuer, de 36 años, campeón del mundo con Alemania hace ocho -en Brasil 2014-, confirmó que llevará el brazalete 'One Love' durante el debut de la 'Mannschaft', ante Japón, en el transcurso de la primera conferencia de prensa del equipo alemán desde que llegó al país anfitrión el pasado jueves. Un encuentro con los medios de información que tuvo lugar en Al Shamal, localidad situada a unos 120 kilómetros al norte de Doha en la que instaló su cuartel general el equipo germano.

"Sí, lo llevaré", afirmó Neuer, que lo ha ganado absolutamente todo con el Bayern Múnich, al ser preguntado al respecto y sobre qué reacciones se espera.

"Aún no he vivido la experiencia, no sabemos lo que nos espera por esta acción; pero este brazalete sabemos que lo van a llevar otros equipos, no sólo nosotros", añadió.

"Además, tenemos el apoyo absoluto de los responsables de la Federación Alemana y vamos a seguir representando esta iniciativa", explicó el capitán de la selección alemana, que se enfrentará -en el segundo partido de la fase de grupos- a España el domingo 27, en el estadio Al Bait de la localidad de Al Khor, situada a unos 58 kilómetros de Doha.