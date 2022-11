Las mejores frases del stream de Luis Enrique

El seleccionador español dedicó más de una hora a interactuar con sus seguidores desde Qatar Luis Enrique no eludió ninguna pregunta y habló de todo lo que rodea a la expedición de España

Luis Enrique, seleccionador español, ha debutado este viernes como 'streamer' en Twitch. El técnico lo anunció esta semana y su estreno ha sido seguido por más de 150.000 personas a través de su canal personal, que usará durante todo el Mundial para interactuar con quienes se conecten para conocer de primera mano todo lo que rodea a la selección española.

Estas son las mejores frases que ha dejado Luis Enrique a través de su 'streaming':

"Balde es de sobras conocido por todos. Debutará en la selección, es muy joven, pero ya con experiencia para ayudarnos. Seguro que el grupo lo va a acoger y ayudar en todo lo que sea".

"En mi época nos decían la furia española y cuando veías a los alemanes decías ¿dónde vamos? Nosotros somos pillos, latinos, nos ponen una norma y sabemos como capearla y sacarle ventaja".

"Desde hace unos años los mejores éxitos los conseguimos de esta manera. Tener el balón y que viaje. En eso somos especiales. Si llevamos el partido a lo que sabemos hacer, tenemos opciones. El perfil de nuestros jugadores es creativo".

"¿El top 5 del Mundial? Claro que me mojo: Brasil, Argentina. Francia, Alemania. No hay nadie en el mundo cabal que pueda decirte que no es favorita. España, Inglaterra, Países Bajos como sorpresa. Y Bélgica siempre está por ahí".

Luis Enrique cuenta cómo reaccionó al ver por primera vez a Ansu Fati en un partido con España | sport

"Toda la selección hacemos una porra. En la Eurocopa la ganó el de seguridad, Pablo, la ganó el capullo de él (dicho con cariño)".

"Yo hoy no jugaría con la selección, pero como doy buen ambiente me convocaría".

"Nosotros solo tenemos una estrella y ya va siendo hora que vayamos a por la segunda. Pero tenemos que ir con prudencia. No nos sentimos inferiores a nadie pero tampoco superiores".

"No tengo manías, ni de ropa, que me la escoge mi mujer. A veces escoge dos combinaciones y me confundo".

"¿Un jugador que me haya sorprendido? Qué buena pregunta. El primer dia que Ansu jugó en casa contra Croacia. Hizo un caño al marcador, siguió palante y le hicieron penalti. Me giré y le dije a Rafel, ¿pero esto qué es, Oliver y Benji?".

"Llegar a semis es un éxito. Cualquiera de los cuatro que llega a las semifinales es uno de los cuatro mejores equipos del mundo. Nuestro objetivo es ganar, pero llegar a semis sería un buen resultado. No hay duda en eso".

"Me he traído la camiseta del Sporting y por supuesto que veré el derbi asturiano".

¿Le recuerdan lo de Amunike? El Luis Enrique streamer ya ha hecho historia contestando al comentario ofensivo | TWITCH

"¿Cómo me voy a esperar estos 150.000 'viewers' en tu primer directo? O tenéis mucho tiempo libre o estáis muy interesados en la selección y eso me enorgullece. En cualquier caso, bien".

"¿El más bromista? Pedri tiene mucha sorna, entre el acentillo canarión y mas, tiene su porqué. Jordi alba está todo el día de coña y es un tío muy cariñoso, genera buen rollo, a veces un poco 'chingaruti', pero lo queremos igual".

"Busi los controla a todos, es el capataz".

"¿Promesa si ganamos? ¿Ironman? Eso está chupado, he hecho tres. Acepto sugerencias, lo que queráis. Me he rapado muchas veces y no le gusta a mi mujer. Un 'pearcing' no tengo problemas".

"Si ganamos el Mundial prometo venir a hacer el 'streaming' aquí con el troncho".

"Ha sido una noticia triste tener que decirle a Gayá que se vaya para casa, pero el equipo tiene que acoger con cariño a Balde, es un poco la vida".

"Tenemos de vecinos a los argentinos. Espero que podamos coincidir algún dia y poder saludarlos".

"¿Argentina? Os digo: si no ganara España, me gustaría que ganara Argentina. ¿Por qué? Porque un jugador de la talla de Leo Messi me gustaría que lo ganara. Sería injusto que se retirara sin ganar un Mundial. Pero podría aún jugar otro, por capacidad física y ambición no hay que destacarlo".

"¿Lanzadores de penaltis? Tienen deberes desde hace un año, tenían que llegar con 1.000 penaltis tirados en sus clubes".

"¿El mejor jugador de España de la historia? ¿Por qué no? Tiro para Villa, por el número de goles que marcó, pero hay muchos: Kubala, Raúl, Butragueño, Quini...".