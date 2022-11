Deulofeu: "Me encantaría ver a Leo Messi ganando este Mundial"

El futbolista del Udinese confiesa a SPORT que la imagen de Messi levantando el trofeo "sería algo fuera de lo normal" Gerard Deulofeu reconoce que, si la selección española no es campeona en Qatar, el '10' merece coronar su carrera a lo grande

Gerard Deulofeu se ha caracterizado siempre por hablar muy claro y no ha hecho ninguna excepción a la hora de atender a SPORT en la previa de un Mundial de Qatar histórico por muchos motivos. Uno de ellos es la posibilidad, quizás la última, de que Leo Messi sea campeón con Argentina, un hecho que el canterano blaugrana, hoy referente en Italia con el Udinese, reconoce que le encantaría que se diera. Eso sí, su primera elección es que sea la España de Luis Enrique la que se lleve el trofeo.

"Primero me gustaría que ganase la selección española y, sino pasa esto, me encantaría ver a Leo Messi levantando este Mundial. Como aficionado al fútbol me encantaría. Sería algo fuera de lo normal", reconoce sincero. Y es que Deulofeu considera que es el mejor futbolista de la historia: "Si alguien tiene aún alguna duda, que quedan muy pocos, sería acabar con todas". En ese sentido, explica que "además sería perfecto porque está en una selección en la que tengo a compañeros que están a su lado, en un entorno que todos los jugadores que juegan con él lo único que quieren es llevarle a ganar el Mundial". "Es increíble", reconoce, "así que imagínate lo cómodo que debe encontrarse. Esa es también una de las razones por las que les veo favoritos".

Gerard, de hecho, tiene claras los dos equipos que parten con ventaja en Qatar: "Veo a selecciones muy fuertes, selecciones muy, muy fuertes, desde Francia, Bélgica, Inglaterra, pasando por la misma Serbia, Croacia… Hay selecciones muy top. Japón es una muy buena selección también... Ahora, a partir de ahí hay dos que son las claras favoritas: Brasil y Argentina. Están a otro nivel y están capacitadas para superar cualquier eliminatoria por complicada que sea. Para mí este año una de las dos se lleva el Mundial", prevé.

Eso sí, todo son elogios para España, a la que le reconoce una enorme trayectoria hasta llegar a Doha: "Vamos a valorar a la selección tras el Mundial porque hasta ahora lo que hemos visto es un gran grupo que ha sacado muy buenos resultados: semifinal Eurocopa, Final Nations League, clasificado para el Mundial... ¿Qué podemos pedir más? Escucho muchas cosas, pero hay que valorar después del Mundial porque, a día de hoy, lo único que puedes decir es que se han hecho cosas muy bonitas durante la época de Luis Enrique". Deulofeu no pierde la esperanza de regresar a La Roja: "Estoy más que preparado para ello".