Messi: "No podemos caer en la locura de la gente, creer que vamos a ser campeones"

El delantero argentino receta prudencia y destaca que Francia y Brasil están entre las favoritas en Qatar Elogia a la selección española de Luis Enrique, un equipo "joven" pero con "las ideas muy claras"

La afición argentina está convencida que su selección está entre las grandes favoritas para ganar el Mundial de Qatar. Su optimismo es máximo. Tienen la sensación que ha llegado su hora. Pero Messi prefiere calmarles los ánimos para evitar luego grandes decepciones. En una entrevista a Universo Valdano, les recetó prudencia y un poco de calma, pese a que sí que admitió que tienen equipo para hacer grandes cosas.

"Cualquier selección es complicada. No tuvimos muchos choques contra equipos europeos. A ellos tampoco le gusta. Es complicado jugar contra equipos sudamericanos. Llegamos en un buen momento. No podemos caer en la locura de la gente, creer que vamos a ser campeones. Hay que ir paso a paso", ha dicho. Messi ha destacado a la selección de Francia y a Brasil como dos de los principales competidores. "Por sus jugadores, por su seleccionador, Francia es temible. Brasil tiene jugadores de mucha calidad. Desequilibrantes. Tiene a Ney...Nosotros tenemos jugadores muy buenos. Tuvimos la mala suerte de la lesión de Lo Celso. Pero ha habido otras apariciones. Primero hay que pensar en ganar el primer partido", insistió.

El ex jugador del Barça ha elogiado a su entrenador en Argentina, Lionel Scaloni. "Siempre tuvo una personalidad muy especial, desde que era jugador. Es buenísimo para preparar los partidos. Lo mejor que tiene es la comunicación. Eligió a un grupo sin pensar en lo que dijeran los demás. Es muy sencillo, normal, realista. Vivió mucho la selección, sabe lo que es estar ahí. Siempre fue muy respetuoso con todo el mundo", ha afirmado.

Messi afronta su quinto Mundial y posiblemente el último en su carrera. Y lo hace en paz consigo mismo y con su trayectoria en la selección. "Me agarra en un momento en que aprendí a vivir las cosas de otra manera. Las disfruto de otra manera. Disfruto más de todo. En la selección se armó un grupo muy lindo". Lo dijo, sobre todo, porque no hace tanto las críticas en su país por haber perdido finales eran durísimas. Eso ahora ha cambiado. "Ahora la prensa y la gente no miran solo ganar o perder. Perdimos la final del Mundial 2014 e injustamente nos criticaron muchísimo", ha recordado.

Finalmente, Leo ha elogiado a la selección española que dirige Luis Enrique. "Es una selección muy joven, pero que sabe a lo que juega, te hace correr, te quita la pelota, juega igual todos los partidos. Es joven pero con las ideas muy claras".