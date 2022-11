Las mejores frases de Leo Messi en 'Universo Valdano'

El crack del PSG y excapitán del FC Barcelona ha repasado su trayectoria junto a Jorge Valdano Leo ha elogiado sus exentrenadores Pep Guardiola y Luis Enrique

Cuando habla Leo Messi, el mundo del fútbol se detiene. En una extensa entrevista en 'Universo Valdano', el argentino ha repasado sus inicios, los mejores momentos de su carrera, las épocas más duras de su vida y los entrenadores que más le han marcado.

Estas son sus frases más destacadas:

SUS INICIOS

"Lo dejé todo para irme a Barcelona, mi familia y amigos. Fue un cambio extraordinario"

MOMENTOS DIFÍCILES CON ARGENTINA

Messi: "En 2006 ya me empezaron a criticar por atarme las botas con el partido parado. Una parte de Argentina siempre me cuestionó"

EL VESTUARIO DEL BARÇA

"El Gamper de 2006 lo cambió todo (...). ¿El vestuario? Me hicieron sentir como uno más desde el inicio. Ronaldinho, Deco, lo jugadores de la casa... Me adoptaron como uno más"

PEP GUARDIOLA

"Le hizo mucho mal al fútbol. Parecía tan sencillo que todo el mundo quería copiarle. Después me encontré mucho Guardiola por ahí... Y te das cuenta de lo que hicimos. Me arrepiento de no haber disfrutado más del día a día con Guardiola"

"Tiene algo especial, para ver los partidos y prepararlos.

LUIS ENRIQUE

"Tuve una relación especial con él. Le decíamos que se quedara. En San Sebastián tuvimos una discusión que duró un 'tiempito' (...) Me equivoqué miles de veces pero al final tuvimos una relación espectacular"

VIDA PERSONAL

"Me gustaría pasar desapercibido muchas veces"

LA PRESIÓN CON ARGENTINA

"Recibimos muchas críticas, ahora me lo tomo diferente. Está buenísimo que hoy se vea de otra manera tras ganar la Copa América. Hay cosas más allá de ganar o perder"