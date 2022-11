Laporte espera que Luis Enrique siga de seleccionador después del Mundial

El central asegura que el técnico asturiano tiene una filosofía muy parecida a la de Pep Guardiola Afirma que no le hubiera sorprendido que Sergio Ramos hubiese estado entre los 26 elegidos, si Piqué por su retirada

En una entrevista a El Larguero, de la cadena SER, Aymeric Laporte ha reconocido que le gustaría que Luis Enrique siguiera siendo el seleccionador español una vez finalice el Mundial de Qatar. Hay que recordar que el técnico asturiano todavía no ha renovado su contrato. "¿Si seguirá Luis Enrique? La gente viene y va. Si se va... pues nada. Aunque ojalá siga", ha dicho.

El central se siente a gusto trabajando con Luis Enrique porque además comparte la misma filosofía que Guardiola, al que tiene como entrenador en el Manchester City. "La de Luis Enrique y la de Guardiola son la misma filosofía, se parecen bastante". Son dos entrenadores muy exigentes en el trabajo, llegando al punto de ser un punto obsesivos. "Comparto mucho más tiempo con Guardiola, siempre es más rutinaria y puede que te canse más. ¿Pesado? Ninguno... ambos intentan dar lo mejor, en eso son iguales", ha comentado entre risas.

Laporte está convencido que la selección española está entre las favoritas para ganar el Mundial de Qatar. "Sin ninguna duda. ¿Pasará? No lo sé, no soy adivino. Pero por cualidades, podemos llegar muy muy lejos". El defensa tiene "asumidísimo" que es el central de la selección y para él no se le hace extraño ir con otra selección que no sea Francia en una Copa del Mundo. Sobre la convocatoria final de los 26 jugadores, ha destacado que no le hubiera sorprendido que hubiese entrado Sergio Ramos. "Piqué me hubiese sorprendido un poco más por su retirada, pero no me hubiese sorprendido que estuviese Ramos en la lista".