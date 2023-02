"Varane está haciendo una tontería..."

Jérôme Rothen no entiende la decisión de Varane de retirarse de la selección francesa El jugador del Manchester United anunció ayer mismo que se retiraba de la selección

El anuncio de Raphaël Varane de poner punto final a su carrera como internacional francés cogió a todo el mundo desprevenido. La presión con la que cargaba la selección francesa en un Mundial en el que llegaba de nuevo como favorita ya se ha cobrado cuatro víctimas. Benzema, Lloris y Mandanda decidieron retirarse de “Les Bleus” al término del Mundial tras no haber logrado revalidar el título que consiguieron en Rusia en 2018. Ayer mismo, algo más de un mes después del fin de la competición internacional, Varane se convirtió en el cuarto cadáver: con solo 29 años decidía también dejar la selección.

Las reacciones no tardaron en llegar: sorprende que un jugador tan joven tome una decisión así. El propio Varane explicaba sus motivos a través de su cuenta de Instagram: según él, es momento de que una nueva generación tome las riendas de una selección ganadora. Sin embargo, ha habido voces como la de Rothen, exfutbolista francés, que no han dudado en expresar su descontento.

Rothen: "Es un desastre"

Rothen aprovechó la emisión de su podcast, “Rothen s’enflamme”, para dar su punto de vista sin ningún tipo de tapujo: no solo “tiene un palmarés enorme, ha ganado la competición más bonita”, sino que además “hemos visto su aportación en este último Mundial, ha tenido una gran actuación” pese a que mucha gente no confiaba en él porque venía de algunas lesiones. Para Rothen, “a esa edad y cuando juegas en un club que te permite estar en la élite tienes un deber: aportar tu talento a tu país” y afirma que “es un desastre” decidir no llevar más el maillot azul.

El comentarista francés pone como ejemplo a seguir a Olivier Giroud: ha cuestionado cosas y ha tenido malentendidos con el seleccionador, “pero no ha dicho que se retira”. Rothen no entiende la decisión de Varane; no se olvida de que ha aportado mucho al país, pero está seguro de que “está haciendo una tontería”. En un intento de tratar de arrojar luz sobre las motivaciones del jugador del United, lanza una teoría: “¿puede ser que no haya buen ambiente en la selección?".