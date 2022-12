El misterioso virus de la selección francesa

Upamecano, Rabiot y Coman no pudieron jugar la semifinal ante Marruecos No existe confirmación de que se trate del virus del camello: la FFF no emite comunicados médicos

Dos jugadores que habían sido titulares durante todo el Mundial se cayeron del once inicial de Francia en la semifinal: Upamecano y Rabiot no tuvieron minutos ante Francia, afectados por un virus, según su seleccionador.

"En Doha, las temperaturas han bajado un poco. Pese a todo, tienes aire acondicionado encendido todo el tiempo. Hemos tenido algunos casos de síntomas similares a los de la gripe. Estamos tratando de tener cuidado para que no se propague", admitió el seleccionador francés.

La federación francesa no tiene por costumbre emitir comunicados médicos sobre el estado físico de sus jugadores, circunstancia que alimenta las dudas sobre cómo están Upamecano y Rabiot, pero también Coman, que tampoco pudo jugar ante Marruecos.

Precaución

"Upamecano se sintió mal inmediatamente después del partido contra Inglaterra. Pasa cuando haces tanto esfuerzo, tu cuerpo se debilita y eres más propenso a contagiarte de estos virus. Estamos tomando todas las precauciones necesarias, estamos tratando de asegurarnos de que no se propague, pero los virus son infecciosos", añadió Deschamps tras superar a Marruecos en la final.

Algunas informaciones apuntan que los futbolistas que no jugaron ante Marruecos podrían estar afectados por el virus del camello, una enfermedad detectada por primera vez en Arabia Saudí en 2012 con una tasa de mortalidad del 30 por ciento (aunque muchos casos presentan sintomatología leve), oficialmente llamada MERS-CoV porque procede de la familia del coronavirus y que se contagia de animales a humanos.

Sin confirmación oficial

Sin embargo, no existe ninguna confirmación oficial al respecto. Ni la federación francesa ni los jugadores a través de sus redes han emitido ninguna información oficial.

La selección francesa cuenta con un día menos de recuperación que Argentina de cara a la final del domingo.

El equipo de Deschamps se entrena esta tarde (19 horas en Doha) a puerta cerrada en las instalaciones del Al Sadd.