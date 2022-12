"Se terminó, es increíble pero no se me da", la decisión que pudo haber cambiado la carrera de Messi

El 27 de junio de 2016 Messi anunció su adiós definitivo a la selección tras perder su cuarta final 45 días después hizo oficial su regreso tras semanas donde sintió el calor de su país

El 27 de junio de 2016 Leo Messi dijo basta. Con la cara desencajada, y tras la enésima decepción con Argentina, anunció su adiós definitivo. Ocurrió tras fallar uno de los penaltis en la final de la Copa América ante Chile.

"Lo primero que se me viene a la cabeza, y que pensaba recién en el vestuario, es que ya está, que se terminó para mí la selección. Son cuatro finales, no es para mí. Lo busqué, no se me dio, pero creo que ya está", dijo en la zona mixta. El mensaje conmocionó a un país que tardó en sentirlo como uno de los suyos. Durante algunos años fue para Argentina como un hijo que descubres cuando está cerca de la mayoría de edad.

Leo no terminaba de sentirse valorado y la afición vivía con frustración que no mostrara el nivel del Barça. La sombra de Maradona, y la comparación recurrente, suponía una presión extra para Messi, que parecía tener que demostrar su argentinidad en cada gesto.

En sus palabras de ese día estuvo muy presente una sensación de reproche; a él mismo por no lograr sus objetivos y al entorno de la selección por las críticas feroces. "Creo que es por el bien de todos. Por mí y después por todos. Hay mucha gente que desea eso. No se conforman, igual que nosotros tampoco nos conformamos con llegar a la final y no ganarla. La decisión está tomada. Ya lo intenté mucho. Me duele más que a ninguno no poder ser campeón con la Argentina. Me voy sin poder conseguirlo".

Messi da marcha atrás

45 días después Messi daba marcha atrás con un comunicado. “Me pasaron muchas cosas por la cabeza el día de la última final y pensé seriamente en dejarlo, pero amo demasiado a mi país y a esta camiseta. Hay que arreglar muchas cosas de nuestro fútbol argentino, pero prefiero hacerlo desde adentro y no criticando desde afuera”.

Fueron 45 días de abismo para Argentina. Semanas de reflexión que cambiaron la relación de Messi con su país y sirvieron para inclinar su regreso. "Agradezco a toda esa gente que quiere que siga jugando con Argentina, ojalá podamos darle alguna alegría pronto”.

Messi regresó y logró su particular redención ganando la Copa América derrotando a Brasil en la final. Su gran momento, sin embargo, llegará este domingo.

Messi dio la asistencia a Julián Álvarez para hacer el 3-0 ante Croacia | SPORT TV

Con 35 años tendrá la oportunidad de ganar un Mundial y cambiar definitivamente su historia. Una historia con espinas, intensidades y alguna tragedia. Tan argentina que empezó con una expulsión a los 40 segundos y puede terminar con un Mundial en sus manos.