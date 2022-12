La predicción de un twittero en 2015 sobre la final del Mundial y Messi que ya es viral

Muchos se aventuran a predecir quién alzará la copa mundialista al cielo de Qatar, si será Leo Messi o si lo hará Hugo Lloris "18 de diciembre de 2022. Leo Messi, de 34 años, ganará la Copa del Mundo y se convertirá en el mejor jugador de todos los tiempos. Vuelva a consultarme dentro de 7 años"

Argentina y Francia disputan hoy domingo en el estadio Lusail la gran final del Mundial de Qatar 2022. Muchos se aventuran a predecir quién alzará la copa mundialista al cielo de Qatar, si será Leo Messi o si lo hará Hugo Lloris, pero pocos se atrevieron a predecir el campeón en marzo de 2015.

"18 de diciembre de 2022. Leo Messi, de 34 años, ganará la Copa del Mundo y se convertirá en el mejor jugador de todos los tiempos. Vuelva a consultarme dentro de 7 años", publicó José Miguel Polanco en su cuenta de Twitter un 20 de marzo de 2015. Una predicción que ya se ha vuelto viral.

December 18, 2022. 34 year old Leo Messi will win the World Cup and become the greatest player of all times. Check back with me in 7 years.