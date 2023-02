Piqué reconoce que no felicitó a Messi por el Mundial

“Mis últimos meses fueron duros y necesitaba desconectar”, argumentó el ex del Barça El exfutbolista concedió una entrevista al 'tiktoker' John Nellis a través de YouTube

Cada vez que Gerard Piqué se pone delante de un micrófono pasan cosas. El exjugador del Barça concedió una entrevista al 'tiktoker' John Nellis en la que no tuvo problema para hablar de quién es el mejor futbolista del mundo para él y sobre la 'no' felicitación a su excompañero Leo Messi por ganar el Mundial de Catar 2022.

Messi, el mejor del mundo

Sobre el mejor jugador del mundo Piqué respondió lo siguiente: “Como delantero y por algunas razones diría que Messi. Él es el mejor del mundo en este momento y creo que es el mejor de la historia en este juego entre los que ganaron la Copa del Mundo. Era su sueño”. “Iker Casillas, Carles Puyol y Cesc Fàbregas”, fueron sus elecciones sobre el mejor portero, defensa y centrocampista.

El eterno debate: Messi o Cristiano

El exjugador del Barça lo tiene muy claro. “Es cierto que la pelea entre ellos dos en esta última década fue bastante impresionante, porque ambos lo hicieron increíblemente bien (refiriéndose a la comparativa con Cristiano Ronaldo). En los últimos años elegiría a Messi con seguridad. Y demostró que incluso con 35 años puede competir. Es el mejor jugador del mundo y lo mostró en la Copa del Mundo”.

La 'no felicitación' a Messi por el Mundial

El 'tiktoker' le preguntó si había felicitado al argentino tras ganar el Mundial. Su respuesta sorprendió un poco. "No realmente. Mis últimos meses fueron duros y necesitaba desconectar. No vi ningún partido del Mundial, solo la final y no todo el partido". Piqué se retiró del fútbol justo antes de la gran cita de la FIFA.