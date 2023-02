Messi: "Voy a llevar todos los recuerdos del Mundial a Barcelona"

Messi dijo que no tiene pensado hacerse otro tatuaje que no sea el "cinco de copas" Leo dijo no hablar mucho con Mbappé sobre la final y que "ningún problema con Kylian, todo lo contrario"

El argentino Leo Messi, flamante campeón del Mundo, volvió a hablar en una entrevista tras ese bonito momento en Qatar para explicar las vivencias con la selección argentina que le llevaron a alzar la copa.

En esta ocasión en Olé, Messi recordó los primeros partidos ante la Arabia Saudita y México como encuentros con mucha presión.

"Nosotros estábamos confiados en lo que éramos y podíamos hacer incluso en la derrota de Arabia. Obviamente el cagazo de que no salga el partido como esperábamos estaba, no era fácil después de empezar perdiendo. Porque si no ganabas, ya empezabas a depender de otros. Y si perdíamos, ni hablar, ya estábamos sin chances. Pero ahí se demostró la fortaleza del grupo, lo que éramos nosotros como grupo y fue una prueba única que a raíz después del partido con México hizo que se fortalezca más todo. Pero obviamente estaba el miedo de que no salga como nosotros pretendíamos, incluso fue uno de los peores partidos a nivel juego y es normal por lo que nos estábamos jugando", dijo Messi.

De esa cita, Leo afirma que lo tiene "todo, tengo todo. Los botines, las camisetas, la capa. Está todo ahí en el predio, me lo guardó Marito (el histórico utilero) y Juan Cruz, me guardan todo siempre". Y, en poco tiempo, el material viajará a Barcelona: "Y ahora en marzo me voy a llevar todo a Barcelona, donde tengo mis cosas y mis recuerdos. No me acuerdo, estaba pensando, si cambié los botines antes de la final. Están ahí los de la final también."

Otro de los momentos icónicos del Mundial fue el "andá pa'alla", una frase que Messi ya ha afirmado en otra entrevista que se arrepiente haber dicho.

"Ahora los chicos a veces me cargan con eso. Y cuando pasa algo o se pelean entre ellos o discuten en joda, lo tiran. Y sí, alguno que otro lo usa. Pero yo decía que la verdad es que fue un momento en caliente y hoy después de haber pasado lo que pasó, no me gustaba tampoco verme de esa manera. Y que se haga viral como se hizo, no pensaba en nada. Fue un momento de calentura, un partido muy caliente por todo lo que se había hablado antes, por lo que se habló durante el partido y por cómo terminó. Y bueno, queda en una anécdota que para Argentina se hizo...", comentó.

"Fue una reacción sin pensar y natural. Salió así y nada, quedó", añade.

En la Final, Argentina venció a la Francia de Kylian Mbappé, compañero de equipo en el París Saint-Germain, que le recibió con honores.

"No me gustan a mí esas cosas (el pasillo del PSG). Si bien obviamente agradezco y fue algo muy lindo. A mí como que me da vergüenza ser el centro y que me traten de esa manera. Pero fue lindo tener el reconocimiento de toda la gente que trabaja ahí con nosotros y de mis compañeros de París", comentaba Leo.

Con Kylian, Messi dijo que "hablamos por encima del partido, de los festejos, de cómo se había vivido en la Argentina en esos días que yo había estado de vacaciones y los festejos que habíamos tenido. Y nada, nada más, pero bien, re bien".

Sobre si es complicado hablar sobre un partido así con su compañero de vestuario, Messi dijo que "no, incluso tampoco uno quiere hablar y sacar el tema de la final y hablar de eso. Yo estuve del otro lado también, me tocó perder una final del mundo también y yo no quería saber nada que se hable de eso, de lo que había pasado. Y nada de lo que tenía que ver con el Mundial en ese momento, por eso tampoco quiero hablar del tema. Pero la verdad que ningún problema con Kylian, todo lo contrario."