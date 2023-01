Messi: "No me gusta lo que hice"

El astro argentino ha concedido su primera entrevista como campeón del mundo "No lo pensé, salió en el momento. No me gusta el 'andá para allá' y todo eso"

Leo Messi ha dado su primera entrevista como campeón del mundo. El astro argentino ha concedido una entrevista en París a Andy Kusnetzof, por Urbana Play.

Uno de los momentos más recordados de este Mundial será el postpartido ante Países Bajos en los cuartos de final. El partido se marchó a la tanda de penaltis y la tensión fue máxima. "No lo pensé, salió en el momento. Sí que sabía todo lo que habían comentado antes del partido, lo que él (Van Gaal) había comentado. Incluso algunos de mis compañeros me decían 'Viste lo que dijo', a propósito. Y bueno, cuando termina todo eso no me gusta eso que hice, no me gusta el 'andá para allá' y todo eso", declara el argentino.

Al final, se había pasado un encuentro de mucho nerviosismo y se dejó llevar por el momento. "Uno reacciona como reacciona, pero no estaba nada pensado. Se fue dando. No me gusta dejar esa imagen pero son cosas que pasan también".

Además, también ha mencionado la conversación que tuvo con Riquelme: "Hablé con Román después del partido. En realidad escribía siempre después de los partidos, hablaba con él. No solo en el Mundial, sino durante todos los años siempre hablo de vez en cuando con Román. En este Mundial, después de los partidos hablábamos. Él también había tenido un par de encuentros con Van Gaal en Barcelona y bueno, comentamos un poco todo eso".