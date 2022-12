Mac Allister: "Mi adaptación ha sido rápida"

El centrocampista del Brighton se ha ganado un puesto como titular en Argentina Argentina se enfrentará a Países Bajos el viernes con un puesto en semifinales en juego

El centrocampista de Argentina Alexis Mac Allister se ha ganado un lugar en el once de la selección de Argentina que el viernes se enfrenta a Países Bajos en busca de un lugar en la semifinal del Mundial de Qatar 2022. A pesar de los pocos minutos que acumulaba antes de llegar al Mundial, el centrocampista del Brighton se ha hecho con un hueco y relevante para su entrenador.

"Mi adaptación ha sido rápido pero el mérito es de mis compañeros y el cuerpo técnico que confiaron en mí. Esa es la clave. Es maravilloso lo que estoy viviendo", indicó Mac Allister que destacó la aportación de la estrella Leo Messi. "Messi sorprende cada día con las cosas que hace. Se le ve contento y eso para nosotros es muy importante".

El centrocampista del Brighton elogió al cuadro neerlandés. "Países bajos tiene grandes jugadores y una idea de fútbol muy clara. Vamos a intentar contrarrestarlos. Tenemos una idea y trabajamos sobre ella. Lo más importante es pensar en nuestro juego, tener tranquilidad. Si hacemos las cosas bien todo irá bien. Hay que estar pendiente de los detalles para que no nos hagan daño".

Frenkie De Jong es el motor de Países Bajos. "De Jong es un gran jugador, importante para ellos. Pero no nos centramos en un jugador. Trataremos de contrarrestar su idea. Nosotros también tenemos lo nuestro. pero es un rival duro y hay historia. si después es en noventa minutos o en alargue o en penaltis, ya lo veremos", dijo Mac Allister, que destacó al preparador neerlandés Louis Van Gaal.

"Van Gaal es un técnico con mucho nombre y tiene mi respeto. Todos sus equipos evolucionaron pero con una idea clara. Vamos a enfrentarnos con un gran equipo y buscaremos hacerlo de la mejor forma", explicó. Mac Allister se crió en una familia futbolera. Su padre fue futbolista profesional y sus hermanos también juegan al fútbol. Recuerda que con ellos vio el último partido entre Países Bajos y Argentina que el conjunto sudamericano sacó adelante en los lanzamientos de penaltis. "Vi la semifinal en casa con mi familia. Lo disfruté desde fuera. Antes de los partidos estoy nervioso pero en este Mundial no sé. No me está pasando y estoy disfrutando muchísimo, eso es lo importante", indicó.